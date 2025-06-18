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Врач назвала шесть причин появления целлюлита у женщин

Среди них — малоподвижный образ жизни и ожирение

18 июня 2025, 17:40, ИА Амител

Фото: Apostolos Vamvouras / unsplash.com
Фото: Apostolos Vamvouras / unsplash.com

Врач Беатрис Бельтран в беседе с изданием 20minutos назвала шесть основных причин появления целлюлита у женщин.

По ее словам, с такой проблемой сталкиваются 80–90% женщин, чаще всего он возникает из-за следующих факторов:

  • гормональный сбой в определенном возрасте;
  • слабые коллагеновые волокна у женщин по сравнению с мужчинами;
  • генетическая предрасположенность;
  • ожирение;
  • плохое кровообращение;
  • малоподвижный образ жизни.

В мае депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что более 60% имеют лишний вес, что влияет на качество жизни и ее продолжительность.

Здоровье

Комментарии 10

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Гость

17:43:20 18-06-2025

кто продал данному врачу диплом??? целлюлит есть у ВСЕХ женщин

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Гость

18:52:03 18-06-2025

Гость (17:43:20 18-06-2025) кто продал данному врачу диплом??? целлюлит есть у ВСЕХ жен... Кто продал ей наркотики? У меня жене 50 лет теще 70 лет и нет намека на целюлит. Я мужик и спортсмен. Мастер спорта с 17 лет. у меня он с 15 лет. Это просто гены.

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Гость

19:26:57 18-06-2025

Гость (18:52:03 18-06-2025) Кто продал ей наркотики? У меня жене 50 лет теще 70 лет и не... Какой ты мужик, если у тебя "апельсиновая" оппа с 15 лет? Мастер спорта с 17 лет по домино?

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Гость

20:50:09 18-06-2025

Гость (18:52:03 18-06-2025) Кто продал ей наркотики? У меня жене 50 лет теще 70 лет и не... Это гены. Но вроде у мужчин не бывает целлюлита? Может, вы что-то другое принимаете за подобное изменение кожи?

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Musik

10:14:59 19-06-2025

Гость (20:50:09 18-06-2025) Это гены. Но вроде у мужчин не бывает целлюлита? Может, вы ч... есть и бывает. такая структура подкожного жира.
сушкой не убрать.

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Шинник

17:44:29 18-06-2025

ну это "Там. У этих"
Наши женщины самые подтянутые, стройные и ведут активный образ жизни ...

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Гость

19:07:38 18-06-2025

Шинник (17:44:29 18-06-2025) ну это "Там. У этих"Наши женщины самые подтянутые, строй... Столько жирных развелось, что даже страшно становится за них.

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Гость

21:01:54 18-06-2025

Гость (19:07:38 18-06-2025) Столько жирных развелось, что даже страшно становится за них... Целлюлит может быть весьма заметным у худых. Вы просто не обращали внимания.

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Musik

10:22:45 19-06-2025

Гость (21:01:54 18-06-2025) Целлюлит может быть весьма заметным у худых. Вы просто не об... а у жирных он просвечивает даже через джынсы 8-)))

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Гость

18:31:40 18-06-2025

У нас множество дорог можно назвать "антицеллюлитными".

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