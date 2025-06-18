Среди них — малоподвижный образ жизни и ожирение

18 июня 2025, 17:40, ИА Амител

Фото: Apostolos Vamvouras / unsplash.com

Врач Беатрис Бельтран в беседе с изданием 20minutos назвала шесть основных причин появления целлюлита у женщин.

По ее словам, с такой проблемой сталкиваются 80–90% женщин, чаще всего он возникает из-за следующих факторов:

гормональный сбой в определенном возрасте;

слабые коллагеновые волокна у женщин по сравнению с мужчинами;

генетическая предрасположенность;

ожирение;

плохое кровообращение;

малоподвижный образ жизни.

В мае депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что более 60% имеют лишний вес, что влияет на качество жизни и ее продолжительность.