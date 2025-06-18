Врач назвала шесть причин появления целлюлита у женщин
Среди них — малоподвижный образ жизни и ожирение
18 июня 2025, 17:40, ИА Амител
Фото: Apostolos Vamvouras / unsplash.com
Врач Беатрис Бельтран в беседе с изданием 20minutos назвала шесть основных причин появления целлюлита у женщин.
По ее словам, с такой проблемой сталкиваются 80–90% женщин, чаще всего он возникает из-за следующих факторов:
- гормональный сбой в определенном возрасте;
- слабые коллагеновые волокна у женщин по сравнению с мужчинами;
- генетическая предрасположенность;
- ожирение;
- плохое кровообращение;
- малоподвижный образ жизни.
В мае депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что более 60% имеют лишний вес, что влияет на качество жизни и ее продолжительность.
17:43:20 18-06-2025
кто продал данному врачу диплом??? целлюлит есть у ВСЕХ женщин
18:52:03 18-06-2025
Гость (17:43:20 18-06-2025) кто продал данному врачу диплом??? целлюлит есть у ВСЕХ жен... Кто продал ей наркотики? У меня жене 50 лет теще 70 лет и нет намека на целюлит. Я мужик и спортсмен. Мастер спорта с 17 лет. у меня он с 15 лет. Это просто гены.
19:26:57 18-06-2025
Гость (18:52:03 18-06-2025) Кто продал ей наркотики? У меня жене 50 лет теще 70 лет и не... Какой ты мужик, если у тебя "апельсиновая" оппа с 15 лет? Мастер спорта с 17 лет по домино?
20:50:09 18-06-2025
Гость (18:52:03 18-06-2025) Кто продал ей наркотики? У меня жене 50 лет теще 70 лет и не... Это гены. Но вроде у мужчин не бывает целлюлита? Может, вы что-то другое принимаете за подобное изменение кожи?
10:14:59 19-06-2025
Гость (20:50:09 18-06-2025) Это гены. Но вроде у мужчин не бывает целлюлита? Может, вы ч... есть и бывает. такая структура подкожного жира.
сушкой не убрать.
17:44:29 18-06-2025
ну это "Там. У этих"
Наши женщины самые подтянутые, стройные и ведут активный образ жизни ...
19:07:38 18-06-2025
Шинник (17:44:29 18-06-2025) ну это "Там. У этих"Наши женщины самые подтянутые, строй... Столько жирных развелось, что даже страшно становится за них.
21:01:54 18-06-2025
Гость (19:07:38 18-06-2025) Столько жирных развелось, что даже страшно становится за них... Целлюлит может быть весьма заметным у худых. Вы просто не обращали внимания.
10:22:45 19-06-2025
Гость (21:01:54 18-06-2025) Целлюлит может быть весьма заметным у худых. Вы просто не об... а у жирных он просвечивает даже через джынсы 8-)))
18:31:40 18-06-2025
У нас множество дорог можно назвать "антицеллюлитными".