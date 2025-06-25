Врач назвала способ определить ожирение
Особенно опасны отложения жировой ткани в области живота
25 июня 2025, 13:20, ИА Амител
Эндокринолог Ольга Яцишина рассказала "Ленте.ру", как определить ожирение и когда оно становится опасным.
По ее словам, при индексе массы тела выше 25 речь идет о лишнем весе, а при значении свыше 30 — об ожирении. Дополнительно для диагностики используют биоимпедансный анализ, позволяющий оценить объем висцерального жира.
Особенно опасны жировые отложения в области живота. Это грозит повышенным риском осложнений и требует обязательного лечения.
"Самый простой метод определения этого фактора риска — измерение окружности талии. Для мужчин критическим значением является окружность живота в районе талии более 94 см, для женщин — более 80 см", — отметила специалист.
Для борьбы с ожирением врачи рекомендуют правильное питание и спорт, а при необходимости назначают медикаментозное лечение и психотерапию. Бариатрическую операцию делают в крайних случаях.
В мае депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что более 60% имеют лишний вес, что влияет на качество жизни и ее продолжительность.
13:24:21 25-06-2025
способ определить ожирение --- весы
15:23:24 25-06-2025
Я вот на глаз сразу могу определить, жирная баба или нет.
17:57:00 25-06-2025
1 (15:23:24 25-06-2025) Я вот на глаз сразу могу определить, жирная баба или нет.... только на ощупь!!!