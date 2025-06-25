Врач назвала способ определить ожирение

Особенно опасны отложения жировой ткани в области живота

25 июня 2025, 13:20, ИА Амител

Фото: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

Эндокринолог Ольга Яцишина рассказала "Ленте.ру", как определить ожирение и когда оно становится опасным.

По ее словам, при индексе массы тела выше 25 речь идет о лишнем весе, а при значении свыше 30 — об ожирении. Дополнительно для диагностики используют биоимпедансный анализ, позволяющий оценить объем висцерального жира.

Особенно опасны жировые отложения в области живота. Это грозит повышенным риском осложнений и требует обязательного лечения.

"Самый простой метод определения этого фактора риска — измерение окружности талии. Для мужчин критическим значением является окружность живота в районе талии более 94 см, для женщин — более 80 см", — отметила специалист.

Для борьбы с ожирением врачи рекомендуют правильное питание и спорт, а при необходимости назначают медикаментозное лечение и психотерапию. Бариатрическую операцию делают в крайних случаях.

В мае депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что более 60% имеют лишний вес, что влияет на качество жизни и ее продолжительность.