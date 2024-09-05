Инфекция знакома человечеству давно, рассказал врач Валерий Шевченко

05 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

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Теоретически лихорадка Западного Нила, которую активно выявляют в центральных районах России, может прийти и в Алтайский край. Но для этого нужны специфические факторы, которых сейчас практически нет. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко.

По его словам, заболевание известно медикам уже давно, но все равно остается опасным.

Протекает по-разному

Лихорадку Западного Нила уже не первый год выявляют в России, пояснил Шевченко. По его словам, в большей степени инфекцию регистрируют в центральных регионах страны, особенно в Поволжье.

"Сам диагноз известен давно, поэтому для нас ничего нового. Но болезнь эта не рядовая и далеко не самая легкая. Может протекать в виде классического ОРВИ, но может и с серьезным поражением центральной нервной системы. Очень рискованная по осложнениям", – сказал специалист.

Передают комары

Особенность лихорадки Западного Нила в том, что она не передается от человека к человеку. Главные переносчики инфекции – комары.

"Комары являются одним из основных факторов передачи. Заражение происходит через укус. Пока есть комары, есть и риски распространения", – сообщил Валерий Шевченко.

Дойдет ли до Алтая?

Исходя из этого, инфекционист делает вывод, что теоретически заболевание может распространиться за пределы Поволжья и соседних регионов. Но это может происходить лишь в определенные периоды, когда в других субъектах активны комары.

Поскольку в Алтайском крае это время уже прошло, то и лихорадку Западного Нила здесь не ждут.

Напомним, летом 2024-го лихорадку Западного Нила выявили более чем в 20 российских регионах: Рязанской, Тульской, Астраханской, Волгоградской, Ярославской, Ростовской и других областях. При этом отмечается, что количество заболевших незначительно превышает средние многолетние значения.

Полный выпуск "Переговорки" с Валерием Шевченко смотрите на amic.ru.