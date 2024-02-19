Врач объяснил, как на морозе выжил младенец, которого мать выбросила в мусорный бак

Ребенка смогли вовремя заметить, благодаря чему он своевременно получил медицинскую помощь

19 февраля 2024, 17:17, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: pxhere.com

Новорожденный ребенок, которого нашли в мусорном контейнере в Новосибирске в сильный мороз, выжил по счастливому стечению обстоятельств и сейчас находится в стабильном состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного акушера-гинеколога Новосибирской области Рэма Волкова.

Напомним, 22-летняя мать выбросила новорожденного мальчика на помойку 16 февраля. Младенца спас проходивший мимо мужчина, услышавший детский плач. На улице было -30 градусов, а ребенок лежал в пакете. 19 февраля женщину арестовали на два месяца – до 16 апреля.

"У ребенка очень сильный ангел-хранитель, потому что он находился на морозе очень мало времени и не успел критически остыть. Самое страшное для новорожденных – это переохлаждение, потому что сам ребенок не умеет регулировать теплообмен, в отличие от взрослых", – отметил Волков.

Он подчеркнул, что ребенка смогли вовремя заметить, благодаря чему он своевременно получил медицинскую помощь.