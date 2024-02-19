Врач объяснил, как на морозе выжил младенец, которого мать выбросила в мусорный бак
Ребенка смогли вовремя заметить, благодаря чему он своевременно получил медицинскую помощь
19 февраля 2024, 17:17, ИА Амител
Новорожденный ребенок, которого нашли в мусорном контейнере в Новосибирске в сильный мороз, выжил по счастливому стечению обстоятельств и сейчас находится в стабильном состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного акушера-гинеколога Новосибирской области Рэма Волкова.
Напомним, 22-летняя мать выбросила новорожденного мальчика на помойку 16 февраля. Младенца спас проходивший мимо мужчина, услышавший детский плач. На улице было -30 градусов, а ребенок лежал в пакете. 19 февраля женщину арестовали на два месяца – до 16 апреля.
"У ребенка очень сильный ангел-хранитель, потому что он находился на морозе очень мало времени и не успел критически остыть. Самое страшное для новорожденных – это переохлаждение, потому что сам ребенок не умеет регулировать теплообмен, в отличие от взрослых", – отметил Волков.
Он подчеркнул, что ребенка смогли вовремя заметить, благодаря чему он своевременно получил медицинскую помощь.
17:22:20 19-02-2024
Дай Бог здоровья малышу!
17:57:27 19-02-2024
И только в нашей стране всякие лизулины разваливают институт брака! Статистика очень и очень страшная.
18:57:27 19-02-2024
Ну оставила бы грудника где-нибудь в супер-маркете в тепле и Бог с ней,а то на такую "лютую" смерть.И в правду боженька спас - значит счастливый будет .Каких только нелюдей земля носит.
20:52:25 19-02-2024
Гость (18:57:27 19-02-2024) Ну оставила бы грудника где-нибудь в супер-маркете в тепле и... Счастливым будет? Ну там, судя по истории, с наследственностью -это очень сильно хреново.
09:12:46 20-02-2024
Гость (18:57:27 19-02-2024) Ну оставила бы грудника где-нибудь в супер-маркете в тепле и... Она хотела его целенаправленно убить, поэтому и ВЫБРОСИЛА В МУСОРКУ! ЗВЕРЬЁ!
09:13:09 20-02-2024
Животное , а не женщина!!!!!!!!!!
10:19:19 20-02-2024
Хороший врач, в медицине разбирается. "Ангел помог!" Вот так...
12:26:05 20-02-2024
Гость (10:19:19 20-02-2024) Хороший врач, в медицине разбирается. "Ангел помог!" Вот так... Ангел помог найти ребенка быстро. А уж врачи спасли. Ущербный ты
12:03:39 20-02-2024
а не всякие ли мизулины и попы топили несколько лет назад за отказ использования бэби боксов,типа это не наши скрепы! А сколько они жизней младенцам спасли, ведь за год несколько десятков младенцев спасали. Ведь в свое время и говорили, что младенцев начнут на помойки да в кусты выкидывать. Вот и результат. Может пора их возвращать?