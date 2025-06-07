Врач оценил идею заправлять колой окрошку
Антон Поляков не рекомендует так делать
07 июня 2025, 18:30, ИА Амител
Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Диетолог и эндокринолог Антон Поляков не советуют заправлять окрошку газированными напитками, например колой. Его слова приводит "АиФ".
Врач отметил, что сладкие газировки не стоит употреблять ни отдельно, ни вместе с едой, так как быстрые углеводы из них вызывают скачки сахара и перегружают организм. Кроме того, даже диетическая кола опасна из-за сахарозаменителей, которые имеют свои побочные эффекты.
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19:22:32 07-06-2025
Кола действительно вызывает нечто ужасное. Овечкин всегда её пил перед матчами, и побил вечный рекорд НХЛ
20:57:50 07-06-2025
А квас считается "газированным напитком"? Если так, то по мнению эксперта окрошку для пользы дела нужно заправлять ключевой водой? Так я открою ему секрет: это будет не окрошка, а тюря.
01:20:52 08-06-2025
Кхм... (20:57:50 07-06-2025) А квас считается "газированным напитком"? Если так, то по мн... А если пивом? что за блюдо получится?
08:17:23 08-06-2025
гость (01:20:52 08-06-2025) А если пивом? что за блюдо получится?... Нормальное блюдо получается. Несколько раз ел окрошку на пиве. Мне понравилось.
07:38:15 09-06-2025
гость (01:20:52 08-06-2025) А если пивом? что за блюдо получится?... самая лучшая окрошка на белом роме с о швепсом лемон 1/4
22:09:44 07-06-2025
" Тюря " это когда заправляют водкой.
09:54:36 08-06-2025
Владимир (22:09:44 07-06-2025) " Тюря " это когда заправляют водкой.... Не, это уже "пьяный суп", в России не практиковался. Сухари в водке или роме вымачивали английские моряки, когда во время долгого плавания запасы спиртного подходили к концу и положенную ежедневную чарку выдавать всей команде уже не было возможности. А без спиртного на корабле до бунта недалеко: хронический алкоголизм был профессиональным заболеванием моряка - попей её, родную, с шести-восмилетнего возраста. Вот и выдавали размоченные в спиртном сухари: съел сухарик - и как четок всосал😁
09:55:50 10-06-2025
Кхм... (09:54:36 08-06-2025) Не, это уже "пьяный суп", в России не практиковался. Сухари ... Теперь еще наври про способ хранения таких сухарей. Ну чтоб спиртное не испарялось и сухари не размокали в месиво.