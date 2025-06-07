Врач оценил идею заправлять колой окрошку

Антон Поляков не рекомендует так делать

07 июня 2025, 18:30, ИА Амител

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Диетолог и эндокринолог Антон Поляков не советуют заправлять окрошку газированными напитками, например колой. Его слова приводит "АиФ".

Врач отметил, что сладкие газировки не стоит употреблять ни отдельно, ни вместе с едой, так как быстрые углеводы из них вызывают скачки сахара и перегружают организм. Кроме того, даже диетическая кола опасна из-за сахарозаменителей, которые имеют свои побочные эффекты.

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