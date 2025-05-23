Врач опроверг популярный миф о пользе апельсинового сока
По словам Александра Олмоса, современные апельсины менее полезны, чем те, что выращивали 100 лет назад
23 мая 2025, 14:40, ИА Амител
В апельсиновом соке содержится не так много витамина С, как принято думать, заявил изданию El Español врач Александр Олмос.
По словам специалиста, в самом соке содержится мало витамина С, так как основной его источник – белая кожица между мякотью и кожурой, которую обычно не едят. Кроме того, современные апельсины содержат больше сахара и меньше клетчатки по сравнению с теми, что выращивали 100 лет назад, поэтому стакан сока – это "сахарная бомба", вредящая метаболизму и не приносящая пользы организму.
Ранее эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов рассказал, чем опасны майские арбузы.
15:20:11 23-05-2025
Пить бросил давно, а апельсиновый сок до сих пор водкой пахнет
16:14:49 23-05-2025
Лично для меня мнение Александра Олмоса про липисины по своей значимости находится где-то между пылью на дороге и шелухой от семечек.
08:46:52 24-05-2025
Рептилоиды скрывают обжигающую правду - витамины из аплсинов мигрировали в пиво.
Теперь выбор за вами - какое пиво пить, синее или красное.