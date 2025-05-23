НОВОСТИЗдоровье

Врач опроверг популярный миф о пользе апельсинового сока

По словам Александра Олмоса, современные апельсины менее полезны, чем те, что выращивали 100 лет назад

23 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Фото: Ritesh Tamrakar / unsplash.com
Фото: Ritesh Tamrakar / unsplash.com

В апельсиновом соке содержится не так много витамина С, как принято думать, заявил изданию El Español врач Александр Олмос.

По словам специалиста, в самом соке содержится мало витамина С, так как основной его источник – белая кожица между мякотью и кожурой, которую обычно не едят. Кроме того, современные апельсины содержат больше сахара и меньше клетчатки по сравнению с теми, что выращивали 100 лет назад, поэтому стакан сока – это "сахарная бомба", вредящая метаболизму и не приносящая пользы организму.

Ранее эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов рассказал, чем опасны майские арбузы.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

15:20:11 23-05-2025

Пить бросил давно, а апельсиновый сок до сих пор водкой пахнет

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
77

16:14:49 23-05-2025

Лично для меня мнение Александра Олмоса про липисины по своей значимости находится где-то между пылью на дороге и шелухой от семечек.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

08:46:52 24-05-2025

Рептилоиды скрывают обжигающую правду - витамины из аплсинов мигрировали в пиво.
Теперь выбор за вами - какое пиво пить, синее или красное.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров