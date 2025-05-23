Врач опроверг популярный миф о пользе апельсинового сока

По словам Александра Олмоса, современные апельсины менее полезны, чем те, что выращивали 100 лет назад

23 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Фото: Ritesh Tamrakar / unsplash.com

В апельсиновом соке содержится не так много витамина С, как принято думать, заявил изданию El Español врач Александр Олмос.

По словам специалиста, в самом соке содержится мало витамина С, так как основной его источник – белая кожица между мякотью и кожурой, которую обычно не едят. Кроме того, современные апельсины содержат больше сахара и меньше клетчатки по сравнению с теми, что выращивали 100 лет назад, поэтому стакан сока – это "сахарная бомба", вредящая метаболизму и не приносящая пользы организму.

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