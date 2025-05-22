Врач назвала три самых вредных продукта перед сном

Кайла Кроули также рассказала, что есть на ночь полезнее всего

22 мая 2025, 11:31, ИА Амител

Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Нутрициолог Кайла Кроули назвала продукты, которые лучше не есть на ночь. Ее слова приводит Daily Mail.

В первую очередь специалист выделила апельсины, грейпфрут и помидоры. Кислота в них расслабляет клапан пищевода и вызывает кислотный рефлюкс, что ухудшает сон. Кроме того, Кроули советует избегать по вечерам жирной пищи, поскольку она провоцирует изжогу.

В целом врач рекомендует не есть полноценно перед сном, ограничившись орехами и молочными продуктами.

Ранее невролог рассказал, что сон более десяти часов опасен для здоровья.