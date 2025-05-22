НОВОСТИЗдоровье

Врач назвала три самых вредных продукта перед сном

Кайла Кроули также рассказала, что есть на ночь полезнее всего

22 мая 2025, 11:31, ИА Амител

Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Нутрициолог Кайла Кроули назвала продукты, которые лучше не есть на ночь. Ее слова приводит Daily Mail.

В первую очередь специалист выделила апельсины, грейпфрут и помидоры. Кислота в них расслабляет клапан пищевода и вызывает кислотный рефлюкс, что ухудшает сон.  Кроме того, Кроули советует избегать по вечерам жирной пищи, поскольку она провоцирует изжогу.

В целом врач рекомендует не есть полноценно перед сном, ограничившись орехами и молочными продуктами.

Ранее невролог рассказал, что сон более десяти часов опасен для здоровья.

Барнаул здоровое питание

Комментарии 5

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Гость

11:34:00 22-05-2025

когда клапан сифонит - это не дело ))

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Гость

11:41:05 22-05-2025

так это еще Остап Бендер говорил "не ешьте на ночь сырых помидоров"

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Гость

12:43:28 22-05-2025

Я вчера маринованных помидоров наелся на ночь, но спал отлично

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Гость

13:27:22 22-05-2025

так и знал что пиво и водка перед сном не вредно

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Гость

14:59:53 22-05-2025

Гость (13:27:22 22-05-2025) так и знал что пиво и водка перед сном не вредно... лучше вместо сна

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