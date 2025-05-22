Врач назвала три самых вредных продукта перед сном
Кайла Кроули также рассказала, что есть на ночь полезнее всего
22 мая 2025, 11:31, ИА Амител
Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Нутрициолог Кайла Кроули назвала продукты, которые лучше не есть на ночь. Ее слова приводит Daily Mail.
В первую очередь специалист выделила апельсины, грейпфрут и помидоры. Кислота в них расслабляет клапан пищевода и вызывает кислотный рефлюкс, что ухудшает сон. Кроме того, Кроули советует избегать по вечерам жирной пищи, поскольку она провоцирует изжогу.
В целом врач рекомендует не есть полноценно перед сном, ограничившись орехами и молочными продуктами.
Ранее невролог рассказал, что сон более десяти часов опасен для здоровья.
11:34:00 22-05-2025
когда клапан сифонит - это не дело ))
11:41:05 22-05-2025
так это еще Остап Бендер говорил "не ешьте на ночь сырых помидоров"
12:43:28 22-05-2025
Я вчера маринованных помидоров наелся на ночь, но спал отлично
13:27:22 22-05-2025
так и знал что пиво и водка перед сном не вредно
14:59:53 22-05-2025
Гость (13:27:22 22-05-2025) так и знал что пиво и водка перед сном не вредно... лучше вместо сна