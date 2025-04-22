НОВОСТИЗдоровье

Врач опровергла главный миф о здоровом питании

Дон Харпер призвала питаться как можно более разнообразно

22 апреля 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Tyrrell Fitness And Nutrition / unsplash.com
Фото: Tyrrell Fitness And Nutrition / unsplash.com

Терапевт Дон Харпер опровергла популярный миф о существовании "суперпродуктов", способных гарантировать здоровье и долгую жизнь.

В интервью HuffPost специалист подчеркнула, что ни один отдельно взятый продукт не может стать ключом к увеличению продолжительности жизни. "Когда я слышу о якобы чудодейственных свойствах какого-то одного ингредиента, я просто отмахиваюсь от таких заявлений", – заявила Харпер.  

Эксперт призвала сосредоточиться на разнообразном рационе, следуя "правилу радуги": чем больше цветов присутствует в блюде, тем лучше.

Также Харпер рекомендует рассматривать овощи как основу приема пищи, а мясо или другие источники белка – как дополнение. 

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал, что регулярное употребление бобовых способно продлить жизнь на четыре года.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:49:17 22-04-2025

ну наконец то! где моя рулька...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

11:58:27 22-04-2025

радужное питание,
радуга запрещена ж...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

12:15:35 22-04-2025

бгг (11:58:27 22-04-2025) радужное питание, радуга запрещена ж...... У кумы одно на уме..

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:00 22-04-2025

Дон Харпер призвала питаться как можно более разнообразно-------- золотые слова!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:12 22-04-2025

Мясо как основу питания, а овощи как дополнение, в основе должен быть белок.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:00 22-04-2025

на редкость правильно сейчас поела - разноцветный бургер, золотистая картошечка, красный соус и черная кола, - это ли не здорово?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:43:15 22-04-2025

Гость (13:32:00 22-04-2025) на редкость правильно сейчас поела - разноцветный бургер, зо... в том что вы затолкали в себя - еды не было.
имитация.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:50 22-04-2025

Гость (13:32:00 22-04-2025) на редкость правильно сейчас поела - разноцветный бургер, зо... смотрю, у вас любые советы по питанию сводятся к мыслям о бургеру, всегда пишете про бургер. Хлеб, рубленое мясо, зелень, томат, огурчик, сыр, картошка, овощной помидорный соус - всё, что вы перечислили в разумных количествах, правильно. Иногда и кола в тему. Поднимает работоспособность при усталости. Так что не демонизируйте продукты. Вопрос в количестве.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров