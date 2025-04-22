Врач опровергла главный миф о здоровом питании
Дон Харпер призвала питаться как можно более разнообразно
22 апреля 2025, 11:45, ИА Амител
Терапевт Дон Харпер опровергла популярный миф о существовании "суперпродуктов", способных гарантировать здоровье и долгую жизнь.
В интервью HuffPost специалист подчеркнула, что ни один отдельно взятый продукт не может стать ключом к увеличению продолжительности жизни. "Когда я слышу о якобы чудодейственных свойствах какого-то одного ингредиента, я просто отмахиваюсь от таких заявлений", – заявила Харпер.
Эксперт призвала сосредоточиться на разнообразном рационе, следуя "правилу радуги": чем больше цветов присутствует в блюде, тем лучше.
Также Харпер рекомендует рассматривать овощи как основу приема пищи, а мясо или другие источники белка – как дополнение.
Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал, что регулярное употребление бобовых способно продлить жизнь на четыре года.
11:49:17 22-04-2025
ну наконец то! где моя рулька...
11:58:27 22-04-2025
радужное питание,
радуга запрещена ж...
12:15:35 22-04-2025
бгг (11:58:27 22-04-2025) радужное питание, радуга запрещена ж...... У кумы одно на уме..
12:15:00 22-04-2025
Дон Харпер призвала питаться как можно более разнообразно-------- золотые слова!
12:31:12 22-04-2025
Мясо как основу питания, а овощи как дополнение, в основе должен быть белок.
13:32:00 22-04-2025
на редкость правильно сейчас поела - разноцветный бургер, золотистая картошечка, красный соус и черная кола, - это ли не здорово?
14:43:15 22-04-2025
Гость (13:32:00 22-04-2025) на редкость правильно сейчас поела - разноцветный бургер, зо... в том что вы затолкали в себя - еды не было.
имитация.
16:34:50 22-04-2025
Гость (13:32:00 22-04-2025) на редкость правильно сейчас поела - разноцветный бургер, зо... смотрю, у вас любые советы по питанию сводятся к мыслям о бургеру, всегда пишете про бургер. Хлеб, рубленое мясо, зелень, томат, огурчик, сыр, картошка, овощной помидорный соус - всё, что вы перечислили в разумных количествах, правильно. Иногда и кола в тему. Поднимает работоспособность при усталости. Так что не демонизируйте продукты. Вопрос в количестве.