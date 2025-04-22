Врач опровергла главный миф о здоровом питании

Дон Харпер призвала питаться как можно более разнообразно

22 апреля 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Tyrrell Fitness And Nutrition / unsplash.com

Терапевт Дон Харпер опровергла популярный миф о существовании "суперпродуктов", способных гарантировать здоровье и долгую жизнь.

В интервью HuffPost специалист подчеркнула, что ни один отдельно взятый продукт не может стать ключом к увеличению продолжительности жизни. "Когда я слышу о якобы чудодейственных свойствах какого-то одного ингредиента, я просто отмахиваюсь от таких заявлений", – заявила Харпер.

Эксперт призвала сосредоточиться на разнообразном рационе, следуя "правилу радуги": чем больше цветов присутствует в блюде, тем лучше.

Также Харпер рекомендует рассматривать овощи как основу приема пищи, а мясо или другие источники белка – как дополнение.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал, что регулярное употребление бобовых способно продлить жизнь на четыре года.