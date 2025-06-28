Врач предупредил о риске развития рака кожи из-за татуировок

Такой способ украшения тела грозит и другими осложнениями

28 июня 2025, 17:10, ИА Амител

Фото: Ritesh Raj / unsplash.com

Нанесение татуировки связано с риском повреждения кожи, что теоретически может повысить вероятность развития рака, сообщил "Газете.Ru" ассистент кафедры дерматовенерологии Пироговского университета Алексей Силин.

"При нанесении татуировок происходит механическое повреждение кожи, что тоже может повышать риск злокачественного новообразования кожи", – объяснил он.

Тем не менее рак кожи остается редким осложнением. Чаще всего после татуировки возникают аллергические реакции на пигменты, масла и заживляющие пленки — от контактного дерматита до фоточувствительности.

Также возможны инфекции при нарушении стерильности или неправильном уходе. Чтобы снизить риски, врач советует использовать антибактериальные средства, избегать спиртовых растворов, наносить ранозаживляющий крем с декспантенолом, а также защищать татуировку от пыли и грязи. В период заживления следует отказаться от бани, сауны и бассейна.

Ранее главный врач алтайского онкодиспансера Игорь Вихлянов рассказал, у кого существует повышенный риск развития рака.