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Врач предупредил об опасности популярного болеутоляющего

Важно соблюдать правильную дозировку препарата

19 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: Hal Gatewood / unsplash.com
Фото: Hal Gatewood / unsplash.com

Британский терапевт Сермед Межер предупредил об опасности ежедневного приема ибупрофена на протяжении долгого времени, пишет Daily Mail.

По его словам, это может повредить слизистую желудка и спровоцировать язву. Поэтому важно соблюдать дозировку и применение препарата.

Чтобы снизить риск побочных реакций, он рекомендует принимать ибупрофен во время еды или запивать молоком. Особую осторожность следует проявлять тем, у кого уже есть язва желудка, заключил специалист.

В ноябре 2024 года главный врач барнаульской БСМП № 2 и главный внештатный хирург Алтайского края Александр Берестенников рассказал, что в регионе стали намного чаще выявлять язву желудка и кишечника.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 3

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Гость

17:06:20 19-03-2025

так язва от хеликобактера, что ибупрофен-то

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......

18:04:49 19-03-2025

Ибупрофен молоком??? Ну-ну...

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Гость

21:02:28 19-03-2025

Гении, блин..

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