Врач предупредил об опасности популярного болеутоляющего
Важно соблюдать правильную дозировку препарата
19 марта 2025, 17:00, ИА Амител
Британский терапевт Сермед Межер предупредил об опасности ежедневного приема ибупрофена на протяжении долгого времени, пишет Daily Mail.
По его словам, это может повредить слизистую желудка и спровоцировать язву. Поэтому важно соблюдать дозировку и применение препарата.
Чтобы снизить риск побочных реакций, он рекомендует принимать ибупрофен во время еды или запивать молоком. Особую осторожность следует проявлять тем, у кого уже есть язва желудка, заключил специалист.
В ноябре 2024 года главный врач барнаульской БСМП № 2 и главный внештатный хирург Алтайского края Александр Берестенников рассказал, что в регионе стали намного чаще выявлять язву желудка и кишечника.
17:06:20 19-03-2025
так язва от хеликобактера, что ибупрофен-то
18:04:49 19-03-2025
Ибупрофен молоком??? Ну-ну...
21:02:28 19-03-2025
Гении, блин..