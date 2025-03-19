Врач предупредил об опасности популярного болеутоляющего

Важно соблюдать правильную дозировку препарата

19 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: Hal Gatewood / unsplash.com

Британский терапевт Сермед Межер предупредил об опасности ежедневного приема ибупрофена на протяжении долгого времени, пишет Daily Mail.

По его словам, это может повредить слизистую желудка и спровоцировать язву. Поэтому важно соблюдать дозировку и применение препарата.

Чтобы снизить риск побочных реакций, он рекомендует принимать ибупрофен во время еды или запивать молоком. Особую осторожность следует проявлять тем, у кого уже есть язва желудка, заключил специалист.

В ноябре 2024 года главный врач барнаульской БСМП № 2 и главный внештатный хирург Алтайского края Александр Берестенников рассказал, что в регионе стали намного чаще выявлять язву желудка и кишечника.