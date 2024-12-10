Врач призвал людей с СДВГ и депрессией отказаться от алкоголя

Алекс Джордж утверждает, что людям с такими расстройствами от спиртного станет только хуже

10 декабря 2024, 15:41, ИА Амител

Фото: Eeshan Garg / unsplash.com

Врач неотложной помощи Алекс Джордж призвал некоторых людей отказаться от алкоголя. Его слова приводит Echo.

Специалист отметил, что это особенно важно для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), так как алкоголь усиливает импульсивность и притупляет позитивные эмоции.

Также Джордж рекомендовал воздержаться от спиртного людям с депрессией, поскольку алкоголь является сильным депрессантом и может спровоцировать рецидив.

Кроме того, алкоголь противопоказан тем, кто не может достичь своих целей, так как крепкие напитки мешают раскрытию потенциала.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Александра Ноев рассказала, какое количество безалкогольного пива безопасно для здоровья.