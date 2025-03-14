Врач раскрыл причины сильной тяги к мясу
Нужда в такой пище может быть обусловлена даже психикой
14 марта 2025, 13:15, ИА Амител
Источник фото: Zac Cain / unsplash.com
Сильная тяга к мясным блюдам может быть симптомом анемии, заявил в беседе с "АиФ" эндокринолог и диетолог Антон Поляков.
Повышенная потребность в мясе также может возникать у женщин в определенные дни менструального цикла.
Кроме того, тяга к мясу может быть вызвана нехваткой белка или использоваться как способ стабилизации психики.
В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что потребление мяса в России выросло в два раза, до 80 кг в год на человека.
13:21:07 14-03-2025
потому что если вы не на средиземноморском побережье живете, то картошка, мясо и овощи - это то чем можно насытиться.
а про вред мясной "писчи" все в 12 стульях, наглядно и популярно было растолковано.
13:21:28 14-03-2025
Мяса давай!
13:28:16 14-03-2025
мяса нормального нет в рационе. не все аминокислоты можно в курице со свининой получить. нужно хотя бы немного красного мяса, а оно на вес золота
13:43:58 14-03-2025
Гость (13:28:16 14-03-2025) мяса нормального нет в рационе. не все аминокислоты можно в ... 5 тыщ за грамм? Вы гоните?
13:59:12 14-03-2025
Musik (13:43:58 14-03-2025) 5 тыщ за грамм? Вы гоните? ... В ломбарде столько не дадут за "ржавые" монеты, обручальные кольца и зубные коронки, а банк вообще не примет.
13:35:27 14-03-2025
Может быть гельминты?
14:26:12 14-03-2025
Musik (13:35:27 14-03-2025) Может быть гельминты? ... Гельминты - это мясо
02:55:08 15-03-2025
В главном вопросе не уточнили к какому мясу тяга, если к шашлыку, жаренному на огне или углях, то это, однозначно, глисты, хотя некоторые их называют гельминты, конечно, не всегда они, возможно, это уже начало онкологии от того, что канцерогены, которые содержит это мясо, перекрыли ток лимфы и организму для того, что бы взбодриться необходимо новое шоковое воздействие, которое походит на ломку наркомана.
Если же человек сам может управлять собой, а не попал под воздействие глистов, то он всегда, в первую очередь, заботиться о своём здоровье и выбирает более безопасные, а следовательно, и более полезные способы приготовления мяса. Этот процесс можно сравнить с сексом, маньяк думает о процессе, а нормальный человек о том, как бы не заразиться СПИДом.
Кто вы, маньяк или нормальный человек, каждый решает сам, либо за него это делают глисты.