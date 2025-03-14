Врач раскрыл причины сильной тяги к мясу

Нужда в такой пище может быть обусловлена даже психикой

14 марта 2025, 13:15, ИА Амител

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Сильная тяга к мясным блюдам может быть симптомом анемии, заявил в беседе с "АиФ" эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

Повышенная потребность в мясе также может возникать у женщин в определенные дни менструального цикла.

Кроме того, тяга к мясу может быть вызвана нехваткой белка или использоваться как способ стабилизации психики.

В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что потребление мяса в России выросло в два раза, до 80 кг в год на человека.