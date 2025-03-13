Врач рассказала, какие специи утоляют чувство голода
Мария Калошина посоветовала обманом усмирить тягу к еде
13 марта 2025, 15:20, ИА Амител
Фото: Chelsea Audibert / unsplash.com
Использование ванили в качестве специи может снизить аппетит, создавая ложное чувство насыщения, сказала эндокринолог Мария Калошина.
"Ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения", – цитирует ее РИА Новости.
Также Калошина отметила, что подобным эффектом обладает корица – она снижает инсулинорезистентность и тем самым улучшает чувство насыщения.
Ранее эндокринолог Анна Невольникова рассказала, что одним из первых симптомов сахарного диабета может быть повышенный аппетит.
15:25:17 13-03-2025
Калошина !
На завод бы тебя !
Когда после 5 часов на смене охота жрать !
Нет, не ваниль и корицу ! А мясо кусок.
15:27:50 13-03-2025
Видать цены на продукты скоро взлетят в космос, раз нас так упорно готовят к голодовке и учат обманывать организм (читай желудок).
17:06:38 13-03-2025
Ага, рыбы натушить со специями и макарошки. Нормально утоляет голод.