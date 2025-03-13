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Врач рассказала, какие специи утоляют чувство голода

Мария Калошина посоветовала обманом усмирить тягу к еде

13 марта 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: Chelsea Audibert / unsplash.com
Фото: Chelsea Audibert / unsplash.com

Использование ванили в качестве специи может снизить аппетит, создавая ложное чувство насыщения, сказала эндокринолог Мария Калошина.

"Ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения", – цитирует ее РИА Новости.

Также Калошина отметила, что подобным эффектом обладает корица – она снижает инсулинорезистентность и тем самым улучшает чувство насыщения.

Ранее эндокринолог Анна Невольникова рассказала, что одним из первых симптомов сахарного диабета может быть повышенный аппетит.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 3

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Шинник

15:25:17 13-03-2025

Калошина !
На завод бы тебя !
Когда после 5 часов на смене охота жрать !
Нет, не ваниль и корицу ! А мясо кусок.

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Гость

15:27:50 13-03-2025

Видать цены на продукты скоро взлетят в космос, раз нас так упорно готовят к голодовке и учат обманывать организм (читай желудок).

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Гость

17:06:38 13-03-2025

Ага, рыбы натушить со специями и макарошки. Нормально утоляет голод.

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