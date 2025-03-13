Врач рассказала, какие специи утоляют чувство голода

Мария Калошина посоветовала обманом усмирить тягу к еде

13 марта 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: Chelsea Audibert / unsplash.com

Использование ванили в качестве специи может снизить аппетит, создавая ложное чувство насыщения, сказала эндокринолог Мария Калошина.

"Ваниль снижает аппетит за счет своих эфирных масел, вдыхание которых позволяет обмануть организм и внушить ему чувство насыщения", – цитирует ее РИА Новости.

Также Калошина отметила, что подобным эффектом обладает корица – она снижает инсулинорезистентность и тем самым улучшает чувство насыщения.

Ранее эндокринолог Анна Невольникова рассказала, что одним из первых симптомов сахарного диабета может быть повышенный аппетит.