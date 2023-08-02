Врач рассказал, как часто можно есть курицу

По словам специалиста, в определенных случаях мясо птицы может даже навредить

02 августа 2023, 09:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Хирург Александр Умнов рассказал о том, что курицу, несмотря на ее полезность, не стоит есть часто. Его слова передает Life.

Эксперт отметил, что мясо курицы недорогое и богато полезными веществами. Из-за легкости и диетичности оно идеально подходит для тех, кто следит за своей фигурой.

При этом Умнов добавил, что людям, которые не тренируются, лучше не употреблять мясо птицы больше трех раз в неделю. В противном случае возрастает риск развития мочекаменной болезни и ряда других недугов.

Ранее amic.ru рассказал, почему цена курицы в Алтайском крае перевалила за 200 рублей за килограмм.