Врач рассказал, как часто можно есть курицу
По словам специалиста, в определенных случаях мясо птицы может даже навредить
02 августа 2023, 09:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Хирург Александр Умнов рассказал о том, что курицу, несмотря на ее полезность, не стоит есть часто. Его слова передает Life.
Эксперт отметил, что мясо курицы недорогое и богато полезными веществами. Из-за легкости и диетичности оно идеально подходит для тех, кто следит за своей фигурой.
При этом Умнов добавил, что людям, которые не тренируются, лучше не употреблять мясо птицы больше трех раз в неделю. В противном случае возрастает риск развития мочекаменной болезни и ряда других недугов.
Ранее amic.ru рассказал, почему цена курицы в Алтайском крае перевалила за 200 рублей за килограмм.
09:55:55 02-08-2023
Я так понимаю, как только цена на куриное мясо поднялось, нам тут же стали рассказывать, какое оно, это мясо, вредное?)
11:30:05 02-08-2023
Гость (09:55:55 02-08-2023) Я так понимаю, как только цена на куриное мясо поднялось, на... Теперь ждём статьи о невероятной полезности макарошек
10:01:29 02-08-2023
Пенсионерам скоро вообще ни какое мясо есть будет не рекомендовано, если только на Новый год. Греча - форевер !
10:22:12 02-08-2023
Смотря какую курицу есть.Если произведённую и напичканную химией на птицефабрике(да ещё и по дикой цене),то, да ,вредно.А если деревенскую курочку с вольного выгула ,то очень даже ничего.
11:07:54 02-08-2023
Афиноген (10:22:12 02-08-2023) Смотря какую курицу есть.Если произведённую и напичканную хи... А теперь почитайте, какие болезни птиц могут передаваться человеку) Вы думаете, курочек "на вольном выгуле" кто-то лечит, кормит нормально, чтобы они не болели, и вообще как-то это контролирует?.. Ну, кто-то, может, и да, конечно. Но как-то выяснять на собственной шкуре не хочется.
11:43:09 02-08-2023
Гость (11:07:54 02-08-2023) А теперь почитайте, какие болезни птиц могут передаваться че... А вы,уважаемый ,меньше читайте.Если бы всё так обстояло ,то население России ,особенно сельское,давно бы вымерло,а то ничего,всё пока нормально.Сразу видно человека не имеющего представления о деревне.
13:15:21 02-08-2023
Афиноген (10:22:12 02-08-2023) Смотря какую курицу есть.Если произведённую и напичканную хи... У меня есть родственник, который принципиально не есть говядину, свинину, а только исключительно куриное мясо. Живет в деревне, содержит курицу, гусей, утку. К 55-ти у него не осталось ни одного зуба и это еще при том, что поддерживал здоровый образ жизни - не пил, ни курил, зимой все время свободное проводил на лыжах, а летом на велике, либо пешком. И вот такое... Врачи все в один голос ему и сказали - несбалансированное питание. Впрочем, такая же участь грозит и всем веганам.
14:26:20 02-08-2023
Гость (13:15:21 02-08-2023) У меня есть родственник, который принципиально не есть говяд... Вы хотите сказать ,что у него от деревенской курятины зубы повыпали?Чушь полнейшая.Скорее всё повыпадет от той что мы покупаем с птицефабрик.
12:09:02 02-08-2023
население России ,особенно сельское,давно бы вымерло,а то ничего,всё пока нормально----- нормально?! Да оно почти все в города перебралось. И не пугает их наше токсичное мясо))
13:25:50 02-08-2023
Афиноген (11:43:09 02-08-2023) А вы,уважаемый ,меньше читайте.Если бы всё так обстояло ,то ... Ну-ну. Пейте "парное молочко" от коровы, которой вымя грязной тряпкой протерли. И не читайте ничего, это не ваше.
14:21:46 02-08-2023
Гость (13:25:50 02-08-2023) Ну-ну. Пейте "парное молочко" от коровы, которой вымя грязно... Ну что тут морозить всякую ахинею?Уже какое то парное молочко ,вымя с грязной тряпкой,может ещё чего там приплетёте?Тема то какая?
15:13:31 02-08-2023
Афиноген (14:21:46 02-08-2023) Ну что тут морозить всякую ахинею?Уже какое то парное молочк... Божечки... Вам всего лишь хотят сказать, что в личном подсобном хозяйстве животина зачастую непривита, веты ее в глаза не видели, и прочая. И неизвестно чем заражена. Ну и плюс плохое питание и антисанитария. И вы никак не проверите, в каких условиях содержится птица у той самой рандомной бабушки, если она не ваша хорошая знакомая. Но если вам милее курица, питавшаяся непонятно чем, как недавние коровы на помойках - кто ж вам запретит.
08:30:47 03-08-2023
Гость (15:13:31 02-08-2023) Божечки... Вам всего лишь хотят сказать, что в личном подсоб... Да в деревнях зачастую так и обстояло ,что только крупный рогатый скот как то ещё прививался а остальная животина была без внимания.Думаю и сейчас ничего не изменилось.Так что та птица,которая ходит по свободе и трескает ,что ей попадётся здоровее и вкуснее фабричной которая напичкана разными антибиотиками,стимуляторами и прочей гадостью.Думаю это должно быть понятно.
17:21:16 02-08-2023
Думаю, что одну и ту же курицу можно есть только один раз. 2-й раз невкусно.