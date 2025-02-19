Врач рассказал, какой хлеб защитит от инфарктов и инсультов

В составе этого продукта содержится магний

19 февраля 2025, 13:11, ИА Амител

Фото: Wesual Click / unsplash.com

Употребление бородинского хлеба может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, заявил иммунолог Андрей Продеус в программе "Жить здорово!"

По его словам, входящие в состав продукта тмин и кориандр содержат магний. Он способствует расширению сосудов и снижению артериального давления, что помогает предотвратить инсульты и инфаркты.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко рекомендовала людям с диабетом, ожирением и заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует сократить потребление белого хлеба.