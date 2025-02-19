Врач рассказал, какой хлеб защитит от инфарктов и инсультов
В составе этого продукта содержится магний
19 февраля 2025, 13:11, ИА Амител
Фото: Wesual Click / unsplash.com
Употребление бородинского хлеба может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, заявил иммунолог Андрей Продеус в программе "Жить здорово!"
По его словам, входящие в состав продукта тмин и кориандр содержат магний. Он способствует расширению сосудов и снижению артериального давления, что помогает предотвратить инсульты и инфаркты.
Ранее гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко рекомендовала людям с диабетом, ожирением и заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует сократить потребление белого хлеба.
13:17:27 19-02-2025
водка выведет токсины, очистит сосуды и улучшит настроение.
главное больше литра не пить.
13:46:46 19-02-2025
тмин и кориандр не обязательно с бородинским кушать...можно и в водке настоять...
14:20:42 19-02-2025
Тот, который будет со сверчками-самое то.
15:13:07 19-02-2025
настоящий целебный хлеб это кормовой серый - он раньше продавался за 16 копеек
так вот этот серый хлеб делался из ржи, из кормовой ржи и в нем было очень мало калорий - врачи в свое время именно его и прописывали есть. А сегодня такой днем с огнем не найдешь
15:15:25 19-02-2025
топинамбур -вот что надо есть. В нем есть розовое вещество, видно на срезе плода- это вещество содержит тот самый китайский эликсир бессмертия. И сохраняется только в сыром плоде. Те кто регулярно есть топинамбур перестают стареть
19:25:42 19-02-2025
А попробуйте сегодня найти обыкновенный ржаной хлеб, как "Деревенский" был ещё года 3 назад в магазинах, который был как положено испечен безо всяких улучшителей, от которых только пушистось и лёгкость, а пользы ноль. Зато всяких непонятных хлебов куча, а есть нечего. В советское время такого хлеба никто не видел, пекли по ГОСТам, хлеб засыхал, а сейчас сутки не прошли и заплесневел.
19:43:41 19-02-2025
Гость (19:25:42 19-02-2025)по ГОСТам, хлеб засыхал, а сейчас сутки не прошли и заплесневел. Вы брешете хуже бродячей собаки. Устроим батл? Купим в одном магазине, по одинаковой "булке" хлеба, одной даты производства и отдадим их независимому источнику для проверки? Что бы он их разместил в одинаковых условиях? Под постоянным видеонаблюдением. И чтобы влажность воздуха и прочие параметры были одинаковыми? Да тупо по ломтю хлеба на тарелку выложим. Но для этого надо будет представиться и подтвердить свои ФИО на камеру.
19:54:22 19-02-2025
Гость (19:25:42 19-02-2025) А попробуйте сегодня найти обыкновенный ржаной хлеб, как "Де... Так вот у кого курица в процессе варки растворяется, молоко не киснет, а вместо сыра хлеб плесенью покрывается... Попробуй нормальные продукты покупать, а не эрзацы с запахом продуктов.
21:17:41 19-02-2025
Настоящий бородинский был только в советское время и только в Москве. Возили его за границу в Германию, это был самый дорогой подарок (после черной икры, конечно). Сейчас такого даже в Москве не купишь, секрет видимо утерян.
10:22:48 20-02-2025
Залейте мякиш хлеба водой Через пару тройку мин он распадается на мельчайшие крошки. Любой магазинный хлеб. Дорогой, дешёвый.. И совсем другое дело домашний хлеб, пусть даже и мука не айс сейчас.