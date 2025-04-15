Врач рассказал о коварном эффекте энергетиков

Среди неприятных последствий — гипертонический криз и проблемы с ЖКТ

15 апреля 2025, 12:55, ИА Амител

Фото: Ambo Ampeng / unsplash.com

Энергетические напитки с высоким содержанием кофеина дают временный прилив сил, однако затем провоцируют резкий упадок энергии. Об этом "Ленте.ру" рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам специалиста, регулярное употребление таких стимуляторов негативно влияет на нервную систему, вызывая раздражительность, сбои биоритмов, бессонницу и даже судороги.

Он также указал, что избыток сахара в энергетиках приводит к скачкам уровня глюкозы в крови, повышению давления, нарушениям водно-электролитного баланса и проблемам с мочевыделением.

Длительный прием напитков увеличивает риск развития язв, гастрита и дисфункции желудочно-кишечного тракта. Особую опасность, подчеркнул Умнов, представляет сочетание энергетиков с алкоголем, способное спровоцировать гипертонический криз.

После принятия федерального закона о борьбе с употреблением энергетиков среди подростков правила начали менять и в Алтайском крае. Как ранее сообщал amic.ru, несовершеннолетним категорически запретят продавать безалкогольные энергетики и другие тонизирующие напитки.