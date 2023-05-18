Врач рассказал о проблемах со здоровьем у Пугачёвой

По мнению эксперта, у Примадонны есть недуг, с которым нельзя справиться за деньги

18 мая 2023, 11:14, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити

Врач рассказал о том, какие проблемы со здоровьем испытывает известная российская певица Алла Пугачёва. Об этом сообщает "КиноАфиша".

Эксперт отметил, что Примадонна не скрывает того, что пользуется париками, а во время недавнего визита в Россию она появилась на публике в головном уборе, полностью скрывающем причёску.

Специалист считает, что у Пугачёвой серьёзные проблемы с волосами, которые не получится решить даже за большие деньги. Изменения вызваны возрастом и откатить их нельзя.

Ранее стало известно, за какой гонорар Алла Пугачева готова выступить в России.