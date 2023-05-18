Врач рассказал о проблемах со здоровьем у Пугачёвой
По мнению эксперта, у Примадонны есть недуг, с которым нельзя справиться за деньги
18 мая 2023, 11:14, ИА Амител
Кадр из видео / Музыкалити
Врач рассказал о том, какие проблемы со здоровьем испытывает известная российская певица Алла Пугачёва. Об этом сообщает "КиноАфиша".
Эксперт отметил, что Примадонна не скрывает того, что пользуется париками, а во время недавнего визита в Россию она появилась на публике в головном уборе, полностью скрывающем причёску.
Специалист считает, что у Пугачёвой серьёзные проблемы с волосами, которые не получится решить даже за большие деньги. Изменения вызваны возрастом и откатить их нельзя.
Ранее стало известно, за какой гонорар Алла Пугачева готова выступить в России.
11:38:07 18-05-2023
Это не так критично! И что? Сейчас поголовно проблемы с выпадением волос.....
11:44:08 18-05-2023
Все болезни от нервов. Не спится?
11:47:50 18-05-2023
Пофиг на нее...
11:56:27 18-05-2023
когда она как того туда- так напишите потом
12:21:59 18-05-2023
Врач рассказал о том, какие проблемы со здоровьем испытывает известная российская певица Алла Пугачёва. Об этом сообщает "КиноАфиша". ---А как же врачебная тайна?
12:24:06 18-05-2023
Врача, треплющего о своих пациентах уберите из профессии
13:17:52 18-05-2023
Гость (12:24:06 18-05-2023) Врача, треплющего о своих пациентах уберите из профессии... Так она не его пациентка. "Врач" ставит диагноз по аватарке)
12:31:27 18-05-2023
Здоровья Алле Борисовне!
12:35:22 18-05-2023
По мнению эксперта, врач рассказал, эксперт отметил)) некий эксперт без фамилии, видимо?)) А у врачей - врачебная тайна.
12:38:44 18-05-2023
Любые возрасные изменения не возможно излечить за деньги, где болезнь, это вариант нормы.
02:40:12 19-05-2023
Гость (12:38:44 18-05-2023) Любые возрасные изменения не возможно излечить за деньги, гд...
19:33:12 18-05-2023
На хрен она нам нужна.
02:13:31 19-05-2023
Пожалейте её бедненькую. У неё денег не считано. Вылечат. Пусть живёт в Израиле и не возвращается в Россию.
03:03:38 19-05-2023
Чтобы улучшить качество волос надо пить препараты железа. Дефицит железа приводит к выпадению волос.
03:19:03 19-05-2023
Гость (12:35:22 18-05-2023) По мнению эксперта, врач рассказал, эксперт отметил)) некий... Какая врачебная тайна, если проблемы на лицо, вернее на голове? И без экспертов видно, что Аллуся лысеет…
15:20:47 19-05-2023
дайте ей покой...,всё-таки -ВОЗРАСТ...