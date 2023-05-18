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Врач рассказал о проблемах со здоровьем у Пугачёвой

По мнению эксперта, у Примадонны есть недуг, с которым нельзя справиться за деньги

18 мая 2023, 11:14, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити
Кадр из видео / Музыкалити

Врач рассказал о том, какие проблемы со здоровьем испытывает известная российская певица Алла Пугачёва. Об этом сообщает "КиноАфиша".

Эксперт отметил, что Примадонна не скрывает того, что пользуется париками, а во время недавнего визита в Россию она появилась на публике в головном уборе, полностью скрывающем причёску.

Специалист считает, что у Пугачёвой серьёзные проблемы с волосами, которые не получится решить даже за большие деньги. Изменения вызваны возрастом и откатить их нельзя.

Ранее стало известно, за какой гонорар Алла Пугачева готова выступить в России.

культура

Комментарии 16

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Гость

11:38:07 18-05-2023

Это не так критично! И что? Сейчас поголовно проблемы с выпадением волос.....

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Гость

11:44:08 18-05-2023

Все болезни от нервов. Не спится?

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Гость

11:47:50 18-05-2023

Пофиг на нее...

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Гость

11:56:27 18-05-2023

когда она как того туда- так напишите потом

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ВВП

12:21:59 18-05-2023

Врач рассказал о том, какие проблемы со здоровьем испытывает известная российская певица Алла Пугачёва. Об этом сообщает "КиноАфиша". ---А как же врачебная тайна?

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Гость

12:24:06 18-05-2023

Врача, треплющего о своих пациентах уберите из профессии

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Гость

13:17:52 18-05-2023

Гость (12:24:06 18-05-2023) Врача, треплющего о своих пациентах уберите из профессии... Так она не его пациентка. "Врач" ставит диагноз по аватарке)

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Юс

12:31:27 18-05-2023

Здоровья Алле Борисовне!

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Гость

12:35:22 18-05-2023

По мнению эксперта, врач рассказал, эксперт отметил)) некий эксперт без фамилии, видимо?)) А у врачей - врачебная тайна.

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Гость

12:38:44 18-05-2023

Любые возрасные изменения не возможно излечить за деньги, где болезнь, это вариант нормы.

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Гость

02:40:12 19-05-2023

Гость (12:38:44 18-05-2023) Любые возрасные изменения не возможно излечить за деньги, гд...

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Гость

19:33:12 18-05-2023

На хрен она нам нужна.

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Наталья

02:13:31 19-05-2023

Пожалейте её бедненькую. У неё денег не считано. Вылечат. Пусть живёт в Израиле и не возвращается в Россию.

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Ольга

03:03:38 19-05-2023

Чтобы улучшить качество волос надо пить препараты железа. Дефицит железа приводит к выпадению волос.

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Инна

03:19:03 19-05-2023

Гость (12:35:22 18-05-2023) По мнению эксперта, врач рассказал, эксперт отметил)) некий... Какая врачебная тайна, если проблемы на лицо, вернее на голове? И без экспертов видно, что Аллуся лысеет…

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пенсионер

15:20:47 19-05-2023

дайте ей покой...,всё-таки -ВОЗРАСТ...

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