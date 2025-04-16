Алкоголь увеличивает риск депрессии и деменции, отметил невролог

16 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

После 50 лет человеку стоит пересмотреть отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга и увеличивает риск депрессии и деменции, сказал врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости.

"После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции", – сказал Мартынов в ответ на вопрос о возрасте, в котором человеку нужно отказаться от алкоголя.

Врач отметил, что спиртное делает сосуды хрупкими, а также способствует падениям и травмам. Мартынов убежден, что полный отказ от алкоголя – "это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье".

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае снизился уровень алкоголизма. По итогам 2024 года на 100 тысяч населения региона зафиксировано 1133,2 случая заболевания. Это на 4% меньше, чем по итогам 2023 года.