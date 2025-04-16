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Врач рассказал, в каком возрасте стоит отказаться от спиртного

Алкоголь увеличивает риск депрессии и деменции, отметил невролог

16 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

После 50 лет человеку стоит пересмотреть отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга и увеличивает риск депрессии и деменции, сказал врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости.

"После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции", – сказал Мартынов в ответ на вопрос о возрасте, в котором человеку нужно отказаться от алкоголя.

Врач отметил, что спиртное делает сосуды хрупкими, а также способствует падениям и травмам. Мартынов убежден, что полный отказ от алкоголя – "это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье".

Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае снизился уровень алкоголизма. По итогам 2024 года на 100 тысяч населения региона зафиксировано 1133,2 случая заболевания. Это на 4% меньше, чем по итогам 2023 года.

Здоровье советы эксперта алкоголь

Комментарии 22

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Гость

16:08:31 16-04-2025

Неоднократно слышал от врачей, что после 50-ти лучше завязать. Поэтому с 40 до 50 бухал как в последний путь. Теперь не пью, зато ярких воспоминаний о приключениях - на всю оставшуюся трезвую жизнь

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Гость

16:16:18 16-04-2025

Всё что в меру, то на пользу. Ежедневный прием 50-100 гр крепкого и качественного алкоголя не навредит. Примеров можно привести массу. Ну а если вы будете жрать литрами всякую барматуху, то до 50 вы и не дотяните. Таких примеров так же масса.

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Гость

16:27:27 16-04-2025

Гость (16:16:18 16-04-2025) Всё что в меру, то на пользу. Ежедневный прием 50-100 гр кре... Не тот случай. Если и есть от алкоголя какая-то польза, то вред перечеркивает все эти плюсы. Каким бы он качественным не был, это яд! Даже в небольших пользах.

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Гость

16:43:33 16-04-2025

Гость (16:27:27 16-04-2025) Не тот случай. Если и есть от алкоголя какая-то польза, то в...
Яд бы свиристели не употрбляли. Напьются постоянно с ягод забродивших и валяются пьяные

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Гость

16:59:15 16-04-2025

Гость (16:43:33 16-04-2025) Яд бы свиристели не употрбляли. Напьются постоянно с яго... Точно. Только у свиристелей их куриные мозги не способны на мыслительную деятельность. Впрочем как и у большинства людей

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Гость

17:26:51 16-04-2025

Гость (16:59:15 16-04-2025) Точно. Только у свиристелей их куриные мозги не способны на ... Животные и птицы, в отличии от вас, живут на инстинктах поколениями. Если бы предки, тех же свиристелей, сдохли обклевавшись забродившей ягодой, то они бы уже вымерли как вид. Но вам, хоть колом по лбу долби, ничего не объяснить. За сим, желаю вам крепкого, трезвого здоровья!!! Ну и хотя бы капельку здравомыслия...

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Гость

17:07:07 16-04-2025

Гость (16:43:33 16-04-2025) Яд бы свиристели не употрбляли. Напьются постоянно с яго... А если у них выбор небольшой? Об этом не думали? Они не могут затариваться в супермаркетах едой. Да и кто хочет бухать, всегда найдет оправдание и себе и свиристелям)

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Гость

16:25:33 16-04-2025

В любом возрасте стоит отказаться от алкоголя!

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Гость

16:35:37 16-04-2025

Гость (16:25:33 16-04-2025) В любом возрасте стоит отказаться от алкоголя!... Язвенник или "зашитый"?

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Гость

16:37:23 16-04-2025

Гость (16:35:37 16-04-2025) Язвенник или "зашитый"?... Зашитый язвенник и без денег на бухлишко. Но за ЗОЖ себе все порвет.

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Гость

17:05:52 16-04-2025

Гость (16:37:23 16-04-2025) Зашитый язвенник и без денег на бухлишко. Но за ЗОЖ себе все... Каждый сам себе выбирает дорогу. По комментариям вижу как алкашей порвало)

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Гость

16:57:49 16-04-2025

Гость (16:25:33 16-04-2025) В любом возрасте стоит отказаться от алкоголя!... Алкам это не понять.

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Гость

17:09:02 16-04-2025

Гость (16:57:49 16-04-2025) Алкам это не понять. ... Просто не могут признаться хотя бы себе

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Гость

17:20:30 16-04-2025

Гость (17:09:02 16-04-2025) Просто не могут признаться хотя бы себе... Вы, "зашитые", даже от вслух прозвучавшего слова "Жигулевское," разум терять начинаете... Сколько таких "трезвенников" знаю... Полгода ни капли в рот, а потом как загудел и минимум на месяц... Хотя полгода трезвый был же...

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Гость

17:12:19 16-04-2025

Гость (16:57:49 16-04-2025) Алкам это не понять. ... Есть в наличии почти полбутылки армянского коньяка, выдержкой около 30 лет. Угощу вас парой стопочек под лимончик нарезанный либо под шоколадку (на ваш выбор). Напишите свой номер телефона. Встретимся в "квадрате" Чкалова-Молодежная-Социалистический-Красноармейский.

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Гость

16:27:41 16-04-2025

я в 55 только начал

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ППШариков

16:38:29 16-04-2025

Не пить, не курить, ни по "бабам", так зачем тогда жить ?

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Гость

16:43:22 16-04-2025

два века прожить собрались?
или надеетесь, что до ста лет стоять будет?
нет, кого не обнимет дед-кондратий, до тех альцгеймер с деменцией доберется.
все будем воробьям фиги крутить и в туалете стены мазать.

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Гость

19:20:19 16-04-2025

Не выгодно государству трезвые, они думать начинают

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Гость

20:25:03 16-04-2025

А все ясно тогда стало. Волочковой идет как раз пятидесятый год. Вот она и старается успеть до завязки.

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Гость

21:02:28 16-04-2025

Вот чёрт, а я пенсии жду, чтоб оттянуться как следует. Куплю текиллы, рома и сигар гаванских (курить бросил лет 10 как, а всё равно иногда хочется). "А пива нее... Я деаушка приличная"

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Гость

23:45:24 16-04-2025

бабке 71 год, а все бухает. на 5й этаж может несколько раз в день подняться, болячки есть, онкология была, а все до беспамятства набулькивается. еще всех нас переживет

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