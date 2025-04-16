Врач рассказал, в каком возрасте стоит отказаться от спиртного
Алкоголь увеличивает риск депрессии и деменции, отметил невролог
16 апреля 2025, 16:00, ИА Амител
После 50 лет человеку стоит пересмотреть отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга и увеличивает риск депрессии и деменции, сказал врач-невролог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости.
"После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции", – сказал Мартынов в ответ на вопрос о возрасте, в котором человеку нужно отказаться от алкоголя.
Врач отметил, что спиртное делает сосуды хрупкими, а также способствует падениям и травмам. Мартынов убежден, что полный отказ от алкоголя – "это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье".
Ранее amic.ru писал, что в Алтайском крае снизился уровень алкоголизма. По итогам 2024 года на 100 тысяч населения региона зафиксировано 1133,2 случая заболевания. Это на 4% меньше, чем по итогам 2023 года.
16:08:31 16-04-2025
Неоднократно слышал от врачей, что после 50-ти лучше завязать. Поэтому с 40 до 50 бухал как в последний путь. Теперь не пью, зато ярких воспоминаний о приключениях - на всю оставшуюся трезвую жизнь
16:16:18 16-04-2025
Всё что в меру, то на пользу. Ежедневный прием 50-100 гр крепкого и качественного алкоголя не навредит. Примеров можно привести массу. Ну а если вы будете жрать литрами всякую барматуху, то до 50 вы и не дотяните. Таких примеров так же масса.
16:27:27 16-04-2025
Гость (16:16:18 16-04-2025) Всё что в меру, то на пользу. Ежедневный прием 50-100 гр кре... Не тот случай. Если и есть от алкоголя какая-то польза, то вред перечеркивает все эти плюсы. Каким бы он качественным не был, это яд! Даже в небольших пользах.
16:43:33 16-04-2025
Гость (16:27:27 16-04-2025) Не тот случай. Если и есть от алкоголя какая-то польза, то в...
Яд бы свиристели не употрбляли. Напьются постоянно с ягод забродивших и валяются пьяные
16:59:15 16-04-2025
Гость (16:43:33 16-04-2025) Яд бы свиристели не употрбляли. Напьются постоянно с яго... Точно. Только у свиристелей их куриные мозги не способны на мыслительную деятельность. Впрочем как и у большинства людей
17:26:51 16-04-2025
Гость (16:59:15 16-04-2025) Точно. Только у свиристелей их куриные мозги не способны на ... Животные и птицы, в отличии от вас, живут на инстинктах поколениями. Если бы предки, тех же свиристелей, сдохли обклевавшись забродившей ягодой, то они бы уже вымерли как вид. Но вам, хоть колом по лбу долби, ничего не объяснить. За сим, желаю вам крепкого, трезвого здоровья!!! Ну и хотя бы капельку здравомыслия...
17:07:07 16-04-2025
Гость (16:43:33 16-04-2025) Яд бы свиристели не употрбляли. Напьются постоянно с яго... А если у них выбор небольшой? Об этом не думали? Они не могут затариваться в супермаркетах едой. Да и кто хочет бухать, всегда найдет оправдание и себе и свиристелям)
16:25:33 16-04-2025
В любом возрасте стоит отказаться от алкоголя!
16:35:37 16-04-2025
Гость (16:25:33 16-04-2025) В любом возрасте стоит отказаться от алкоголя!... Язвенник или "зашитый"?
16:37:23 16-04-2025
Гость (16:35:37 16-04-2025) Язвенник или "зашитый"?... Зашитый язвенник и без денег на бухлишко. Но за ЗОЖ себе все порвет.
17:05:52 16-04-2025
Гость (16:37:23 16-04-2025) Зашитый язвенник и без денег на бухлишко. Но за ЗОЖ себе все... Каждый сам себе выбирает дорогу. По комментариям вижу как алкашей порвало)
16:57:49 16-04-2025
Гость (16:25:33 16-04-2025) В любом возрасте стоит отказаться от алкоголя!... Алкам это не понять.
17:09:02 16-04-2025
Гость (16:57:49 16-04-2025) Алкам это не понять. ... Просто не могут признаться хотя бы себе
17:20:30 16-04-2025
Гость (17:09:02 16-04-2025) Просто не могут признаться хотя бы себе... Вы, "зашитые", даже от вслух прозвучавшего слова "Жигулевское," разум терять начинаете... Сколько таких "трезвенников" знаю... Полгода ни капли в рот, а потом как загудел и минимум на месяц... Хотя полгода трезвый был же...
17:12:19 16-04-2025
Гость (16:57:49 16-04-2025) Алкам это не понять. ... Есть в наличии почти полбутылки армянского коньяка, выдержкой около 30 лет. Угощу вас парой стопочек под лимончик нарезанный либо под шоколадку (на ваш выбор). Напишите свой номер телефона. Встретимся в "квадрате" Чкалова-Молодежная-Социалистический-Красноармейский.
16:27:41 16-04-2025
я в 55 только начал
16:38:29 16-04-2025
Не пить, не курить, ни по "бабам", так зачем тогда жить ?
16:43:22 16-04-2025
два века прожить собрались?
или надеетесь, что до ста лет стоять будет?
нет, кого не обнимет дед-кондратий, до тех альцгеймер с деменцией доберется.
все будем воробьям фиги крутить и в туалете стены мазать.
19:20:19 16-04-2025
Не выгодно государству трезвые, они думать начинают
20:25:03 16-04-2025
А все ясно тогда стало. Волочковой идет как раз пятидесятый год. Вот она и старается успеть до завязки.
21:02:28 16-04-2025
Вот чёрт, а я пенсии жду, чтоб оттянуться как следует. Куплю текиллы, рома и сигар гаванских (курить бросил лет 10 как, а всё равно иногда хочется). "А пива нее... Я деаушка приличная"
23:45:24 16-04-2025
бабке 71 год, а все бухает. на 5й этаж может несколько раз в день подняться, болячки есть, онкология была, а все до беспамятства набулькивается. еще всех нас переживет