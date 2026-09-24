Врач рассказала, какой овощ особенно популярен в диетическом питании

Продукт помогает дольше сохранять ощущение сытости, при этом не повышая значительно калорийность рациона

24 сентября 2026, 12:49, ИА Амител

Кабачки / Овощи / Продукты / Дача / Заготовки / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Кабачок хорошо подходит для рациона при снижении веса благодаря низкой калорийности и высокому содержанию воды. Об этом РИА Новости рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Приморского края, доцент Института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"Кабачок — это уникальный овощ, который по праву можно назвать королем диетического питания. Он подходит и детям, и пожилым, и спортсменам, и тем, кто восстанавливается после болезней. В 100 граммах свежего овоща содержится всего 24–27 килокалорий. Именно благодаря низкой энергетической ценности и высокому содержанию воды кабачок незаменим в рационе для снижения веса", — сказала Ямилова.

По словам специалиста, кабачок помогает дольше сохранять ощущение сытости, при этом не повышая значительно калорийность рациона. Благодаря нейтральному вкусу овощ можно сочетать с большим количеством других продуктов.

Есть кабачок можно как в сыром виде, например в составе салатов, так и после термической обработки: тушить, запекать или фаршировать.