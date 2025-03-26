Врач рассказала, кому нельзя есть манную кашу

Манка, в частности, не рекомендована людям с диабетом

26 марта 2025, 13:50, ИА Амител

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Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с news.ru посоветовала некоторым людям не есть манную кашу из пшеничной крупы грубого помола.

По ее словам, от блюда лучше отказаться при метаболических нарушениях (ожирение, сахарный диабет) из-за быстрых углеводов, провоцирующих скачок инсулина.

Противопоказанием также служат целиакия и чувствительность к глютену – даже минимальное количество каши в таком случае нарушит пищеварение.

Тем не менее манка богата витаминами группы В, Е, РР, а также магнием, кремнием, фосфором, железом, марганцем, кобальтом, цинком и калием. Однако отсутствие пищевых волокон снижает ее питательную ценность, отметила специалист.

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