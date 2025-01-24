Врач рассказала, кому употребление бананов только навредит
Высокое содержание растворимой клетчатки и сахарных спиртов может негативно сказаться на людях с заболеваниями ЖКТ
24 января 2025, 20:30, ИА Амител
Фото: Ioana Cristiana / unsplash.com
Бананы не рекомендуется есть людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
По ее словам, хотя эти плоды и содержат полезные вещества, но могут вызвать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов.
Ильяшенко также отметила, что, несмотря на противопоказания, бананы являются более щадящими по сравнению с другими фруктами.
Ранее врач-диетолог Софья Елиашевич предупредила о негативном влиянии пива на фигуру и здоровье.
20:37:05 24-01-2025
ешьте что хочется и не слушайте этих мутных специалистов
21:15:11 24-01-2025
Ещё немного подорожают и станут вредными вообще для всех
06:10:38 25-01-2025
Сахарные спирты, звучит неплохо.
06:13:21 25-01-2025
Бананы ем исключительно для Калия, для сердца. Калий летучий, его нам не хватает. В Африке местные жители вон какие. И зубы у них и волосы и всё остальное!