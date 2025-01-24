Врач рассказала, кому употребление бананов только навредит

Высокое содержание растворимой клетчатки и сахарных спиртов может негативно сказаться на людях с заболеваниями ЖКТ

24 января 2025, 20:30, ИА Амител

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Бананы не рекомендуется есть людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.

По ее словам, хотя эти плоды и содержат полезные вещества, но могут вызвать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов.

Ильяшенко также отметила, что, несмотря на противопоказания, бананы являются более щадящими по сравнению с другими фруктами.

Ранее врач-диетолог Софья Елиашевич предупредила о негативном влиянии пива на фигуру и здоровье.