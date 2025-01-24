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Врач рассказала, кому употребление бананов только навредит

Высокое содержание растворимой клетчатки и сахарных спиртов может негативно сказаться на людях с заболеваниями ЖКТ

24 января 2025, 20:30, ИА Амител

Фото: Ioana Cristiana / unsplash.com
Фото: Ioana Cristiana / unsplash.com

Бананы не рекомендуется есть людям с эрозивно-язвенными повреждениями желудка и синдромом раздраженного кишечника, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.

По ее словам, хотя эти плоды и содержат полезные вещества, но могут вызвать метеоризм и вздутие живота из-за высокого содержания растворимой клетчатки и сахарных спиртов.

Ильяшенко также отметила, что, несмотря на противопоказания, бананы являются более щадящими по сравнению с другими фруктами.

Ранее врач-диетолог Софья Елиашевич предупредила о негативном влиянии пива на фигуру и здоровье.

советы эксперта здоровое питание Продукты

Комментарии 4

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Александр

20:37:05 24-01-2025

ешьте что хочется и не слушайте этих мутных специалистов

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Гость

21:15:11 24-01-2025

Ещё немного подорожают и станут вредными вообще для всех

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Гость

06:10:38 25-01-2025

Сахарные спирты, звучит неплохо.

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Гость

06:13:21 25-01-2025

Бананы ем исключительно для Калия, для сердца. Калий летучий, его нам не хватает. В Африке местные жители вон какие. И зубы у них и волосы и всё остальное!

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