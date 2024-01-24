Врачей-миллионеров станет больше в России из-за расширения специальных программ
Минздрав, чтобы утолить кадровый голод, оперативно вносит изменения в уже действующие программы
24 января 2024, 15:28, ИА Амител
Чтобы исправить ситуацию с нехваткой врачей, особенно в сельской местности, Минздрав РФ предложил обновить перечень медицинских должностей для программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", пишет "Парламентская газета".
"В перечень программ предложили добавить аллерголога-иммунолога, детского онколога-гематолога, остеопата, сердечно-сосудистого хирурга и эпидемиолога", – уточняет издание со ссылкой на приказ Минздрава, который до 2 февраля будет проходить общественное обсуждение.
Напомним, сейчас при переезде на работу в сельскую местность единовременные выплаты получают следующие врачи: терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, неврологи, фтизиатры, анестезиологи, гериатры, инфекционисты и кардиологи.
В частности, специалистам с высшим образованием причитается 1 млн рублей, медперсоналу со средним образованием – 500 тысяч. Если населенные пункты находятся в удаленных и труднодоступных местах, то суммы увеличиваются до 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно, а при переезде на Дальний Восток, Крайний Север или в регионы Арктической зоны –2 млн и 1 млн рублей соответственно.
Как пояснил депутат Госдумы Айрат Фаррахов, Минздрав, чтобы утолить кадровый голод, оперативно вносит изменения в условия программы "Земский доктор" – это и увеличение суммы выплат, и расширение возможностей.
Однако, подчеркнул Фаррахов, необходимо не только увеличивать выплаты, но и повышать зарплаты тем, кто уже работает по программе: для создания медикам дополнительных стимулов, чтобы они не уезжали в большие города и продолжали лечить в сельской местности.
Ранее сообщили, что в России начнут следить за благосостоянием врачей, потому что сейчас объем их дополнительной работы зашкаливает.
15:35:41 24-01-2024
Раз заговорили о врачах миллионерах, значит стоимость платных услуг в разы поднимут. Не болейте граждане. Экономически не выгодно.
15:47:42 24-01-2024
Очень смешные меры. Как врач Вам говорю.
16:26:13 24-01-2024
Интересно почему к нам в Калманку никто не едет? 🤔
16:32:55 24-01-2024
Дак у вас ни одного ТЦ нет нормального. Где врачи будут миллионы свои тратить?
23:01:46 24-01-2024
А остальным как жить? Уже на гречку не хватает
13:17:40 25-01-2024
Кто тут дизлайки ставит? Пациенты Эрдмана? Отпишитесь срочно, нужно карточки заполнить.