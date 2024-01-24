Врачей-миллионеров станет больше в России из-за расширения специальных программ

Минздрав, чтобы утолить кадровый голод, оперативно вносит изменения в уже действующие программы

24 января 2024, 15:28, ИА Амител

Врач со стетоскопом / Фото: unsplash.com

Чтобы исправить ситуацию с нехваткой врачей, особенно в сельской местности, Минздрав РФ предложил обновить перечень медицинских должностей для программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", пишет "Парламентская газета".

"В перечень программ предложили добавить аллерголога-иммунолога, детского онколога-гематолога, остеопата, сердечно-сосудистого хирурга и эпидемиолога", – уточняет издание со ссылкой на приказ Минздрава, который до 2 февраля будет проходить общественное обсуждение.

Напомним, сейчас при переезде на работу в сельскую местность единовременные выплаты получают следующие врачи: терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, неврологи, фтизиатры, анестезиологи, гериатры, инфекционисты и кардиологи.

В частности, специалистам с высшим образованием причитается 1 млн рублей, медперсоналу со средним образованием – 500 тысяч. Если населенные пункты находятся в удаленных и труднодоступных местах, то суммы увеличиваются до 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно, а при переезде на Дальний Восток, Крайний Север или в регионы Арктической зоны –2 млн и 1 млн рублей соответственно.

Как пояснил депутат Госдумы Айрат Фаррахов, Минздрав, чтобы утолить кадровый голод, оперативно вносит изменения в условия программы "Земский доктор" – это и увеличение суммы выплат, и расширение возможностей.

Однако, подчеркнул Фаррахов, необходимо не только увеличивать выплаты, но и повышать зарплаты тем, кто уже работает по программе: для создания медикам дополнительных стимулов, чтобы они не уезжали в большие города и продолжали лечить в сельской местности.

Ранее сообщили, что в России начнут следить за благосостоянием врачей, потому что сейчас объем их дополнительной работы зашкаливает.