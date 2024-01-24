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Врачей-миллионеров станет больше в России из-за расширения специальных программ

Минздрав, чтобы утолить кадровый голод, оперативно вносит изменения в уже действующие программы

24 января 2024, 15:28, ИА Амител

Врач со стетоскопом / Фото: unsplash.com
Врач со стетоскопом / Фото: unsplash.com

Чтобы исправить ситуацию с нехваткой врачей, особенно в сельской местности, Минздрав РФ предложил обновить перечень медицинских должностей для программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", пишет "Парламентская газета".

"В перечень программ предложили добавить аллерголога-иммунолога, детского онколога-гематолога, остеопата, сердечно-сосудистого хирурга и эпидемиолога", – уточняет издание со ссылкой на приказ Минздрава, который до 2 февраля будет проходить общественное обсуждение.

Напомним, сейчас при переезде на работу в сельскую местность единовременные выплаты получают следующие врачи: терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, неврологи, фтизиатры, анестезиологи, гериатры, инфекционисты и кардиологи.

В частности, специалистам с высшим образованием причитается 1 млн рублей, медперсоналу со средним образованием – 500 тысяч. Если населенные пункты находятся в удаленных и труднодоступных местах, то суммы увеличиваются до 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно, а при переезде на Дальний Восток, Крайний Север или в регионы Арктической зоны –2 млн и 1 млн рублей соответственно.

Как пояснил депутат Госдумы Айрат Фаррахов, Минздрав, чтобы утолить кадровый голод, оперативно вносит изменения в условия программы "Земский доктор" – это и увеличение суммы выплат, и расширение возможностей.

Однако, подчеркнул Фаррахов, необходимо не только увеличивать выплаты, но и повышать зарплаты тем, кто уже работает по программе: для создания медикам дополнительных стимулов, чтобы они не уезжали в большие города и продолжали лечить в сельской местности.

Ранее сообщили, что в России начнут следить за благосостоянием врачей, потому что сейчас объем их дополнительной работы зашкаливает.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
зарплаты Медики

Комментарии 6

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Гость

15:35:41 24-01-2024

Раз заговорили о врачах миллионерах, значит стоимость платных услуг в разы поднимут. Не болейте граждане. Экономически не выгодно.

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Гость

15:47:42 24-01-2024

Очень смешные меры. Как врач Вам говорю.

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Сергей

16:26:13 24-01-2024

Интересно почему к нам в Калманку никто не едет? 🤔

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Гость

16:32:55 24-01-2024

Дак у вас ни одного ТЦ нет нормального. Где врачи будут миллионы свои тратить?

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Гость

23:01:46 24-01-2024

А остальным как жить? Уже на гречку не хватает

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Гость

13:17:40 25-01-2024

Кто тут дизлайки ставит? Пациенты Эрдмана? Отпишитесь срочно, нужно карточки заполнить.

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