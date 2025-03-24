Врачи возглавили топ наиболее дефицитных специалистов на Алтае
На одну вакансию приходится лишь 0,4 резюме
24 марта 2025, 15:28, ИА Амител
Врачи, дворники, агрономы и агенты по недвижимости. Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда в Алтайском крае в феврале – марте 2025 года.
"Сейчас на одну вакансию в крае приходится в среднем 4,9 резюме (в целом по стране – 5,1), и это означает, что рынок труда находится в балансе (норма – диапазон 4,0–7,9 резюме на вакансию). При этом ряд направлений по-прежнему испытывают дефицит кадров, в первую очередь это касается сфер "Медицина, фармацевтика" (1,2 резюме на вакансию в среднем), "Производство, сервисное обслуживание" (2,6) и "Розничная торговля" (3,1)", – говорится в исследовании.
Самыми остродефицитными на данный момент являются врачи – на одну вакансию приходится лишь 0,4 резюме.
Также работодатели испытывают сложности с поиском кандидатов на позиции:
- дворников (0,5 резюме на вакансию);
- агентов по недвижимости, агрономов (по 1,1);
- электромонтажников (1,2);
- главных врачей, заведующих отделением (1,3);
- токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (1,4);
- фармацевтов-провизоров (1,5);
- инженеров ПНР, слесарей и сантехников (по 1,6);
- зоотехников, поваров, пекарей, кондитеров (по 1,9);
- медицинских сестер и братьев, сварщиков (по 2,2);
- метрологов, специалистов по взысканию задолженности (по 2,3);
- автослесарей, автомехаников (2,8);
- швей, портных и закройщиков (2,9);
- продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, а также геологов (по 3,0).
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за год стало больше врачей, но дефицит среднего медперсонала продолжает расти.
16:15:13 24-03-2025
По поводу заполнения вакансий врачей и медсестер необходимо принимать экстренные меры!
Ситуация кризисная! Дальше будет еще хуже! Поднимайте зарплаты не только на селе, но и в городах края.
16:51:36 24-03-2025
Контролеров ОТК нет от слова ВООБЩЕ,
Ищем найти не можем.
Пенсионеры на пенсии а молодых кадров не готовили (((((
17:08:32 24-03-2025
Гость (16:51:36 24-03-2025) Контролеров ОТК нет от слова ВООБЩЕ,Ищем найти не можем.... На руки сколько предлагаете?
17:59:50 24-03-2025
Гость (17:08:32 24-03-2025) На руки сколько предлагаете?... Бесплатно
18:36:40 24-03-2025
Гость (17:08:32 24-03-2025) На руки сколько предлагаете?... вход 500,
выход 500.
Зарплата МРОТ,
И вафлю в рот.
18:55:24 24-03-2025
Гость (16:51:36 24-03-2025) Контролеров ОТК нет от слова ВООБЩЕ,Ищем найти не можем.... а почему сами не готовили?
18:53:23 24-03-2025
министр здравоохранения Попов с вами не согласен