НОВОСТИОбщество

Врачи возглавили топ наиболее дефицитных специалистов на Алтае

На одну вакансию приходится лишь 0,4 резюме

24 марта 2025, 15:28, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Врачи, дворники, агрономы и агенты по недвижимости. Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда в Алтайском крае в феврале – марте 2025 года.

"Сейчас на одну вакансию в крае приходится в среднем 4,9 резюме (в целом по стране – 5,1), и это означает, что рынок труда находится в балансе (норма – диапазон 4,0–7,9 резюме на вакансию). При этом ряд направлений по-прежнему испытывают дефицит кадров, в первую очередь это касается сфер "Медицина, фармацевтика" (1,2 резюме на вакансию в среднем), "Производство, сервисное обслуживание" (2,6) и "Розничная торговля" (3,1)", – говорится в исследовании.

Самыми остродефицитными на данный момент являются врачи – на одну вакансию приходится лишь 0,4 резюме.

Также работодатели испытывают сложности с поиском кандидатов на позиции:

  • дворников (0,5 резюме на вакансию);
  • агентов по недвижимости, агрономов (по 1,1);
  • электромонтажников (1,2);
  • главных врачей, заведующих отделением (1,3);
  • токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (1,4);
  • фармацевтов-провизоров (1,5);
  • инженеров ПНР, слесарей и сантехников (по 1,6);
  • зоотехников, поваров, пекарей, кондитеров (по 1,9);
  • медицинских сестер и братьев, сварщиков (по 2,2);
  • метрологов, специалистов по взысканию задолженности (по 2,3);
  • автослесарей, автомехаников (2,8);
  • швей, портных и закройщиков (2,9);
  • продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, а также геологов (по 3,0).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за год стало больше врачей, но дефицит среднего медперсонала продолжает расти.

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край Работа вакансии

Комментарии 7

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врач стационара

16:15:13 24-03-2025

По поводу заполнения вакансий врачей и медсестер необходимо принимать экстренные меры!
Ситуация кризисная! Дальше будет еще хуже! Поднимайте зарплаты не только на селе, но и в городах края.

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Гость

16:51:36 24-03-2025

Контролеров ОТК нет от слова ВООБЩЕ,
Ищем найти не можем.
Пенсионеры на пенсии а молодых кадров не готовили (((((

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Гость

17:08:32 24-03-2025

Гость (16:51:36 24-03-2025) Контролеров ОТК нет от слова ВООБЩЕ,Ищем найти не можем.... На руки сколько предлагаете?

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Гость

17:59:50 24-03-2025

Гость (17:08:32 24-03-2025) На руки сколько предлагаете?... Бесплатно

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Гость

18:36:40 24-03-2025

Гость (17:08:32 24-03-2025) На руки сколько предлагаете?... вход 500,
выход 500.
Зарплата МРОТ,
И вафлю в рот.

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Элен без ребят

18:55:24 24-03-2025

Гость (16:51:36 24-03-2025) Контролеров ОТК нет от слова ВООБЩЕ,Ищем найти не можем.... а почему сами не готовили?

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Гость

18:53:23 24-03-2025

министр здравоохранения Попов с вами не согласен

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