Врачи возглавили топ наиболее дефицитных специалистов на Алтае

На одну вакансию приходится лишь 0,4 резюме

24 марта 2025, 15:28, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Врачи, дворники, агрономы и агенты по недвижимости. Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда в Алтайском крае в феврале – марте 2025 года.

"Сейчас на одну вакансию в крае приходится в среднем 4,9 резюме (в целом по стране – 5,1), и это означает, что рынок труда находится в балансе (норма – диапазон 4,0–7,9 резюме на вакансию). При этом ряд направлений по-прежнему испытывают дефицит кадров, в первую очередь это касается сфер "Медицина, фармацевтика" (1,2 резюме на вакансию в среднем), "Производство, сервисное обслуживание" (2,6) и "Розничная торговля" (3,1)", – говорится в исследовании.

Самыми остродефицитными на данный момент являются врачи – на одну вакансию приходится лишь 0,4 резюме.

Также работодатели испытывают сложности с поиском кандидатов на позиции:

дворников (0,5 резюме на вакансию);

агентов по недвижимости, агрономов (по 1,1);

электромонтажников (1,2);

главных врачей, заведующих отделением (1,3);

токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (1,4);

фармацевтов-провизоров (1,5);

инженеров ПНР, слесарей и сантехников (по 1,6);

зоотехников, поваров, пекарей, кондитеров (по 1,9);

медицинских сестер и братьев, сварщиков (по 2,2);

метрологов, специалистов по взысканию задолженности (по 2,3);

автослесарей, автомехаников (2,8);

швей, портных и закройщиков (2,9);

продавцов-консультантов, продавцов-кассиров, а также геологов (по 3,0).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за год стало больше врачей, но дефицит среднего медперсонала продолжает расти.