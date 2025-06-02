Врачи объяснили, какие части тела лучше не мыть
Не всегда гигиена бывает полезной
02 июня 2025, 16:45, ИА Амител
Летом многие россияне лишены горячей воды, а значит – и возможности нормально помыться. Однако врачи утверждают, что некоторые части тела лучше не мыть – если придерживаться этих рекомендаций, то можно чувствовать себя лучше. Советы медиков в статье собрал Transsibinfo.ru.
Так, врачи советуют не мыть уши. Ушная сера на самом деле очищает слуховой проход, собирая в себе грязь и мусор, а после вынося его наружу.
"Соскребание этой защитной жижи из ушного канала оставит ваше ухо незащищенным – или даже хуже: если вы вставите ватную палочку, вы протолкнете эту серу дальше и затем не дадите ей вытечь естественным путем. Сера постоянно вырабатывается, она скатывается сама по себе и со временем становится больше, глубже, толще и плотнее", – заявил доктор Эрих Фойгт.
Также медики советуют не часто пользоваться глубоко очищающим скрабом. Чрезмерное отшелушивание кожи может быть настолько же вредным, как и использование неправильных средств.
Еще один орган, который не стоит пытаться постоянно "очистить", – кишечник. По словам терапевта Рошини Раджа, регулярно рекламируемые детокс-очистки – пустая трата денег.
"Ваше тело естественным образом очищается от токсинов с помощью действий в печени, почках и толстой кишке. В толстой кишке на самом деле находятся ваши полезные бактерии, которые помогают в детоксикации, и многие "очистки" могут нарушить эту флору", – заявил он.
Также не следует постоянно мыть волосы. Хабаровский врач-дерматолог Ирина Григорьева отметила, что регулярное мытье – способ нарушить баланс на коже головы.
"Вместо этого попробуйте делать один дополнительный день между мытьем головы. Вашим волосам может потребоваться пара недель, чтобы привыкнуть к этой процедуре, но в конечном итоге ваши волосы на второй или третий день будут выглядеть менее жирными, поскольку кожа головы научится вырабатывать меньше жира", – подчеркнула она.
Еще одно место, которое не стоит постоянно мыть, – это нос. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев отметил, что никто не запрещает прочищать его во время насморка, однако не переусердствуйте – микротравмы приводят к кровотечениям, которые являются отличной средой для размножения бактерий.
16:49:55 02-06-2025
ага.
феромоны с причинных мест мывать не надо, чтобы запашистее были ))
помню, пять лет в рельеф отходил, всегда диву давался, тому что тетки полтора часа занимаются и через 15 минут выходят из раздевалки и в офис на весь день идут работать.
17:56:51 02-06-2025
Гость (16:49:55 02-06-2025) ага. феромоны с причинных мест мывать не надо, чтобы зап... Про причинные места речи не было. Озабочены, товарищ?
18:56:39 02-06-2025
Советы из серии "не роняйте мыло в общественном душе".😁
20:24:02 02-06-2025
Ну вот, а как ржали над Европой, когда им врачи давали советы по мытью 🙄
20:38:28 02-06-2025
нельзя мыть с мылом интим-места (не подмыхи) чаще чем 1 раз в нед. и то очень щадяще. каждый денть только гигиена теплой водой БЕЗ щелочей!! иначе грибы там поселятся навсегда, вместо нормаьной защитной флоры. Это приводит к бесплодию М и Ж, воспалениям, эндометриозу, невынашиваемости, и лечение вылетит в годы и тысячи. Купите слабосодовое интим-средство и пользуйтесь
07:24:08 03-06-2025
Гость (20:38:28 02-06-2025) нельзя мыть с мылом интим-места (не подмыхи) чаще чем 1 раз ...
Вот почему в транспорте вонь летом невыносимая стоит.
16:23:43 03-06-2025
Гость (20:38:28 02-06-2025) нельзя мыть с мылом интим-места (не подмыхи) чаще чем 1 раз ... Ну и бред, свиньи в почете теперь, ага ?
01:47:49 03-06-2025
Ну и написали.. Почитаешь не мойте уши ( на Мойдодыре выросли, с утра деткам советовали мыть уши) а там хрясь про жижу невиданную и ушные палочки.. А мытьё ушей тут при чем? И волосы приучать к салу надо, пока коллеги коситься на грязные патлы не будут или возлюбленный не сбежит... Хрень писали в 1960 г. "Чистота залог здоровья" получается. Вот найду в ушах жижу, обалдею и забуду строчки "а нечистым трубочистам стыд и срам".