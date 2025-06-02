Врачи объяснили, какие части тела лучше не мыть

Не всегда гигиена бывает полезной

02 июня 2025, 16:45, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

Летом многие россияне лишены горячей воды, а значит – и возможности нормально помыться. Однако врачи утверждают, что некоторые части тела лучше не мыть – если придерживаться этих рекомендаций, то можно чувствовать себя лучше. Советы медиков в статье собрал Transsibinfo.ru.

Так, врачи советуют не мыть уши. Ушная сера на самом деле очищает слуховой проход, собирая в себе грязь и мусор, а после вынося его наружу.

"Соскребание этой защитной жижи из ушного канала оставит ваше ухо незащищенным – или даже хуже: если вы вставите ватную палочку, вы протолкнете эту серу дальше и затем не дадите ей вытечь естественным путем. Сера постоянно вырабатывается, она скатывается сама по себе и со временем становится больше, глубже, толще и плотнее", – заявил доктор Эрих Фойгт.

Также медики советуют не часто пользоваться глубоко очищающим скрабом. Чрезмерное отшелушивание кожи может быть настолько же вредным, как и использование неправильных средств.

Еще один орган, который не стоит пытаться постоянно "очистить", – кишечник. По словам терапевта Рошини Раджа, регулярно рекламируемые детокс-очистки – пустая трата денег.

"Ваше тело естественным образом очищается от токсинов с помощью действий в печени, почках и толстой кишке. В толстой кишке на самом деле находятся ваши полезные бактерии, которые помогают в детоксикации, и многие "очистки" могут нарушить эту флору", – заявил он.

Также не следует постоянно мыть волосы. Хабаровский врач-дерматолог Ирина Григорьева отметила, что регулярное мытье – способ нарушить баланс на коже головы.

"Вместо этого попробуйте делать один дополнительный день между мытьем головы. Вашим волосам может потребоваться пара недель, чтобы привыкнуть к этой процедуре, но в конечном итоге ваши волосы на второй или третий день будут выглядеть менее жирными, поскольку кожа головы научится вырабатывать меньше жира", – подчеркнула она.

Еще одно место, которое не стоит постоянно мыть, – это нос. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев отметил, что никто не запрещает прочищать его во время насморка, однако не переусердствуйте – микротравмы приводят к кровотечениям, которые являются отличной средой для размножения бактерий.