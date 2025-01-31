Врачи рассказали, какая еда улучшает настроение и продлевает жизнь

Сергей Агапкин и Светлана Трофимова, в частности, выделили овсянку и кисломолочные продукты

31 января 2025, 16:44, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" назвали продукты, снижающие уровень стресса и продлевающие жизнь.

Трофимова выделила овсяную кашу. Она богата на витамины B6 и B12, которые важны для нервной системы.

Агапкин, в свою очередь, добавил, что ферментированные продукты, такие как соленья и кисломолочные изделия, помогают снизить тревожность благодаря влиянию на микрофлору кишечника.

Также он выделил горький шоколад, который улучшает настроение.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что компот из сухофруктов укрепляет иммунитет и полезен для сердца и глаз.