Врачи скорой помогли появиться на свет ребенку во время домашних родов в Барнауле

Будущая мама почувствовала приближение родов, находясь в деревне

24 сентября 2026, 12:37, ИА Амител

Мама с новорожденным / Фото: amic.ru

В Барнауле бригада скорой помощи приняла стремительные роды на дому. Медики прибыли на вызов всего за девять минут, однако поняли, что доставить женщину в роддом уже не успеют, сообщили на городской станции скорой медицинской помощи.

Будущая мама почувствовала приближение родов, находясь в деревне. Она сразу приехала в Барнаул и вызвала скорую помощь.

На вызов прибыли врач Артем Прудников и фельдшер Александр Глушков. К этому моменту родовая деятельность уже началась и развивалась настолько быстро, что перевозить женщину в родильный дом было невозможно.

Медики приняли решение проводить роды на месте. Артем Прудников помог ребенку появиться на свет. Для молодого врача эти роды стали первыми в его медицинской практике.