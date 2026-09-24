Врачи скорой помогли появиться на свет ребенку во время домашних родов в Барнауле
Будущая мама почувствовала приближение родов, находясь в деревне
24 сентября 2026, 12:37, ИА Амител
В Барнауле бригада скорой помощи приняла стремительные роды на дому. Медики прибыли на вызов всего за девять минут, однако поняли, что доставить женщину в роддом уже не успеют, сообщили на городской станции скорой медицинской помощи.
Будущая мама почувствовала приближение родов, находясь в деревне. Она сразу приехала в Барнаул и вызвала скорую помощь.
На вызов прибыли врач Артем Прудников и фельдшер Александр Глушков. К этому моменту родовая деятельность уже началась и развивалась настолько быстро, что перевозить женщину в родильный дом было невозможно.
Медики приняли решение проводить роды на месте. Артем Прудников помог ребенку появиться на свет. Для молодого врача эти роды стали первыми в его медицинской практике.
12:39:54 24-09-2026
находясь в деревне. Она сразу приехала в Барнаул - шта? а в роддом сразу слабо было ехать
13:40:11 24-09-2026
В деревнях нет роддомов, и во многих нет даже фельдшерско-акушерских пунктов...
Может за "родовой" сумкой, или документами заехала и не успела - бывает
Здоровья маме и малышу
14:22:14 24-09-2026
Гость (13:40:11 24-09-2026) В деревнях нет роддомов, и во многих нет даже фельдшерско-ак... На таком сроке обменную карту с собой носят, и всегда всех об этом в консультации предупреждают. Начала ты рожать на улице - скорая тебя утащит в обсервацию к бомжихам и больным и будет права.
15:09:46 24-09-2026
Гость (14:22:14 24-09-2026) На таком сроке обменную карту с собой носят, и всегда всех о... На каком именно сроке? Роды бывают преждевременными. И что, с семи месяцев беременности везде возить с собой халат, тапочки, ночнушку, зубную щетку и т д., вдруг роды начнутся?
16:50:30 24-09-2026
Гость (15:09:46 24-09-2026) На каком именно сроке? Роды бывают преждевременными. И что, ... Чукча не читатель?) Не надо носить с собой ночнушку, ее один фиг скорее всего в род. зал не дадут надеть, а если даже дадут, так ее потом выбросить придется. А вот обменную карту да, надо носить с собой всегда, внезапно. Мало ли что может случиться даже на маленьком сроке. Привезли женщину в больницу с улицы, в обменке все анализы, обследования и диагнозы.
13:08:27 24-09-2026
одаренная мамочка
13:38:44 24-09-2026
Молодцы медики.