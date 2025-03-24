Осенью ведомство повысило зарплаты главврачам, которые получали меньше своих подчиненных

24 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Средняя зарплата врача в Алтайском крае за последние пять лет выросла на 60%. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, выступая на итоговой коллегии своего ведомства. По его словам, благодаря федеральным и краевым мерам поддержки, введенным за последние пару лет, доходы некоторых специалистов в районах превысили сто тысяч рублей. Отдельной задачей для Минздрава в прошлом году стало повышение зарплат руководителям больниц – они стали получать меньше своих сотрудников.

О том, сколько сейчас получают врачи и медсестры в Алтайском крае, – в материале amic.ru.

Сколько получают медики?

Из доклада министра следует, что за те же пять лет средняя зарплата среднего медперсонала увеличилась на 53%, а младшего – на 73%.

По данным на конец 2024 года, средние заработные платы медработников в Алтайском крае такие:

врачи получают от 66,7 до 102,1 тысячи рублей. Средняя зарплата – 84,7 тысячи рублей (в 2023-м было 71,7 тысячи);

(в 2023-м было 71,7 тысячи); средний медперсонал получает от 36 до 53,4 тысячи рублей. Средняя зарплата – 43,1 тысячи рублей (в 2023-м было 37,8 тысячи);

(в 2023-м было 37,8 тысячи); младшим медработникам платят от 32,7 до 45,7 тысячи рублей. Средняя зарплата – 42,1 тысячи рублей (в 2023-м было 35,4 тысячи).

Попов подчеркнул, что доходы медиков сегодня формируются не только из зарплаты. Весомую часть составляют социальные выплаты, которые за последние несколько лет вводили как на федеральном, так и на региональном уровне.

В пример глава Минздрава привел должность врача-терапевта в центральной больнице любого из районов Алтайского края.

"Такой работник в районе получает более 110 тысяч рублей в месяц. Это помогает закрепить медработников в муниципалитетах. Миграционная убыль должна значительно приостановиться", – сказал Дмитрий Попов. В докладе указано, что доход районного терапевта составит больше 113,8 тысячи рублей, из которых 63,8 тысячи – зарплата, а 50 тысяч – социальные выплаты.

Позаботились о скорой помощи и главврачах

Министр также добавил, что осенью 2024 года в Алтайском крае увеличили зарплаты руководителям медучреждений. По его словам, это решение было назревшим.

"Это проблема, которой мы никогда не касались. Не говорили вслух, какой уровень оплаты труда у руководителей. Он был даже ниже, чем у сотрудников, которым теперь положены соцвыплаты. Поэтому мы всеми силами искали возможности дополнительного финансирования", – пояснил глава краевого Минздрава.

В докладе указано, что теперь главврачи в ЦРБ получают около 110 тысяч рублей, в межрайонных центрах – около 145 тысяч рублей, а в краевых специализированных организациях – около 165 тысяч рублей.

Также важным решением Попов назвал дополнительные выплаты медикам скорой помощи, которые в Алтайском крае ввели по решению губернатора Виктора Томенко в 2025 году. Глава региона, который также присутствовал на коллегии, объяснил необходимость этой инициативы.

"У нас была непростая ситуация по работникам скорой помощи. Мы постарались поднять этот вопрос на федеральном уровне, обсуждали его со всеми сторонами. Пришли к необходимости не тянуть дальше, а уже с этого года уравновесить ситуацию и поступить так, как нам видится справедливым", – сказал Томенко. Попов подчеркнул, что все принятые решения позволяют сохранить единство в отрасли. По его словам, теперь разделение на тех, кто получает доплаты, и тех, кто не получает, сведено к минимуму.

Говоря о зарплатах, глава Минздрава неоднократно упоминал и масштабный пакет мер поддержки медиков, которые приняли в Алтайском крае в 2022 году. Напомним, медработники получили не только доплаты, но и ряд важных льгот. Подробнее о том, как регион борется с дефицитом медиков, читайте в нашем спецпроекте.