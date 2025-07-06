Временную переправу через Пивоварку в Барнауле снесло течением

После окончания осадков насыпь восстановят

06 июля 2025, 14:47, ИА Амител

Временную насыпь через реку Пивоварку на улице Силикатной в Барнауле смыло. Кадры с места происшествия amic.ru прислал очевидец.

Как рассказали в мэрии, причиной инцидента стали аномальные осадки и резкое поднятие уровня воды в Пивоварке.

"Движение транспорта закрыто до проведения работ по восстановлению. Насыпь после осадков будет восстановлена и будет действовать до строительства переправы", — добавили власти.

Напомним, что переправа уже обрушалась этим летом — 9 июня его смыло из-за резкого повышения уровня воды в Пивоварке после сильных дождей. 27 июня рабочие завершили восстановление переправы. В мэрии сообщали, что в этом году планируют начать проектирование нового капитального моста.