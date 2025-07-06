Временную переправу через Пивоварку в Барнауле снесло течением
После окончания осадков насыпь восстановят
06 июля 2025, 14:47, ИА Амител
Временную насыпь через реку Пивоварку на улице Силикатной в Барнауле смыло. Кадры с места происшествия amic.ru прислал очевидец.
Как рассказали в мэрии, причиной инцидента стали аномальные осадки и резкое поднятие уровня воды в Пивоварке.
"Движение транспорта закрыто до проведения работ по восстановлению. Насыпь после осадков будет восстановлена и будет действовать до строительства переправы", — добавили власти.
Напомним, что переправа уже обрушалась этим летом — 9 июня его смыло из-за резкого повышения уровня воды в Пивоварке после сильных дождей. 27 июня рабочие завершили восстановление переправы. В мэрии сообщали, что в этом году планируют начать проектирование нового капитального моста.
15:02:50 06-07-2025
Пивоварка страшная река.
Все нечистоты смыла
15:04:09 06-07-2025
Снимал на телефон 2005 года?
15:51:38 06-07-2025
Гость (15:04:09 06-07-2025) Снимал на телефон 2005 года?... Там на камеру братьев Люмьер похоже))
16:51:14 06-07-2025
Гость (15:04:09 06-07-2025) Снимал на телефон 2005 года?... Понимаешь мой юный друК, ну извини что телефон не соответствует твоим ожиданиям, не все измеряется телефоном
15:39:03 06-07-2025
"... причиной инцидента стали аномальные осадки". Какие аномальные осадки? Просто дождь прошел. То вам залповые дожди. Вы чего курите, тов. чиновники?
15:42:40 06-07-2025
Да што ж какое-то! Ни постоянное не держится, ни временное! Место, наверное, проклятое...
😁
16:04:48 06-07-2025
"Как рассказали в мэрии, причиной инцидента стали аномальные осадки и резкое поднятие уровня воды в Пивоварке"
Конечно, ведь некомпетентность специалистов мэрии, занимающихся растратой бюджетных средств, не рассматривается причиной инцидента. А специалистам мэрии и дальше можно заказывать строительство кривых путепроводов, новых мостов с низкой пропускной способностью, не соответствующих современным условиям, размывающиеся временные переправы, вместо очистки дорог, засыпать их с осени до весны песком с солью, объемы которых не возможно учесть и пр. Практика списания проблем на природные явления, которые не являются аномальными, должна бы привлечь внимание правоохранительных органов.
16:46:26 06-07-2025
Причина инциндента- некомпетентность чиновников и раздолбайство тех,кто делал дорогу🙄
19:22:10 06-07-2025
Ой, как будто горная река! В мое детство, переходили её по дороге на жд вокзал, маленький вонючий ручеёк был🤔
21:32:05 06-07-2025
Зовите меня просто-Ниагара