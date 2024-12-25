Время накоплений. В Сбере оценили спрос на ипотеку и кредитование бизнеса в Сибири

Топ-менеджер Сибирского банка Сбербанка уверен, что в следующем году ситуация изменится

25 декабря 2024, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFJuSnNc

Дмитрий Солнцев / Фото: пресс-служба Сибирского банка Сбербанка

На рынке ипотеки и кредитования бизнеса отмечается спад спроса из-за высоких ставок. Сейчас в стране время накоплений. Однако в следующем году ситуация изменится. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

По словам топ-менеджера, несмотря на рост ключевой ставки и ставок по ипотеке, именно жилищные кредиты остаются одним из востребованных продуктов и драйвером роста рынка недвижимости. За 11 месяцев 2024 года банк выдал сибирякам 54 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму почти 180 млрд руб. При этом количество поданных заявок выросло на 12%.

"С 16 декабря банк возобновил проведение сделок по "Семейной ипотеке". Первоначальный взнос – от 20,1% по объектам застройщиков на проектном финансировании и подключенных к "комплексному предложению", – добавил Дмитрий Солнцев.

Говоря о бизнес-направлении, он также констатирует довольно высокую активность. Например, в сегменте малого бизнеса в Сибири у Сбера появилось 13,7 тыс. новых клиентов, которые использовали сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. Почти все из них воспользовались уникальными отраслевыми решениями, которые предлагаются в разных отраслях.

"В Сибири мы отмечаем рост предпринимательской активности. Осенью наши аналитики подсчитали, что в этом году число россиян, решившихся открыть свое дело, увеличилось на 21%", – подчеркнул Солнцев.

Во время традиционной акции "Зеленая неделя", которую банк проводил в ноябре, спрос у предпринимателей на страховые, пенсионные и иные продукты благосостояния вырос на 87%.

"В инвестиционном кредитовании такого бурного прироста в последние месяцы, конечно, нет. Но это не значит, что проекты заморожены. Просто большинство из них мы обсуждаем с нашими партнерами для реализации в следующем году", – прокомментировал Солнцев.

И добавил, что сберегательная модель усилилась: и бизнес, и частные клиенты продолжают открывать депозитные и расчетные счета для накоплений, ставки на которые также рекордно выросли. Активность вкладов в Сбере прибавила 43% за год, в банк пришло 212 тысяч новых вкладчиков. По мнению Дмитрия Солнцева, это отличная возможность накопить средства, чтобы через условные шесть-девять месяцев начать реализацию проектов, пока поставленных на стоп.

Ряд масштабных проектов продолжается несмотря ни на что. Один из наиболее крупных проектов, в котором участвует сибирский Сбер, это обновление метро в Новосибирске. Продолжается активное строительство жилья на кредитные средства по всему макрорегиону – в 2024-м банк выдал застройщикам более 200 млрд рублей.

"Кроме того, мы помогаем покупать спецтехнику почти во всех регионах Сибири. Обновляется транспорт, уборочная техника, мусоровозы и так далее", – добавил Дмитрий Солнцев.

Сам Сбер тоже продолжает развивать свои проекты. Например, на горнолыжном комплексе "Манжерок" в Республике Алтае в текущем году открыли новые аттракционы, 50 км горнолыжных трасс и ресторан на высоте 1000 метров.

ПАО Сбербанк

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