Врио главного тренера барнаульского "Динамо" стал Иван Старков
37-летний специалист сменил Олега Яковлева
16 ноября 2023, 11:00, ИА Амител
Воспитанник алтайского футбола Иван Старков станет временно исполняющим обязанности главного тренера барнаульского "Динамо". Как сообщает "Алтайский спорт", 37-летний специалист сменит на этом посту Олега Яковлева, который покинул "Динамо" накануне.
Старков родился и начал заниматься футболом в Барнауле. В годы игровой карьеры он выступал за московский "Локомотив", "Ростов", пермский "Амкар", хабаровский "СКА-Энергия".
После завершения карьеры футболиста Старков работал главным тренером барнаульского "Темпа", у руля которого провел сто матчей. Под его руководством "Темп" становился обладателем Кубка, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Сибири среди любительских команд.
На данный момент Старков обладает тренерской лицензией категории "B", которая позволяет ему быть помощником главного тренера и исполняющим обязанности главного тренера в профессиональном клубе.
В декабре Старков поступает на обучение на категорию "А" и уже сможет руководить командой в роли главного тренера.
11:49:43 16-11-2023
Удачи Ивану Старкову!
12:39:56 16-11-2023
Яковлева приглашали "под задачи". Спросили за провал?
12:48:47 16-11-2023
Кубковая встреча в грядущем году Темпа и Динамо обещает быть особенно интересной. Если в Темпе найдут хорошую замену Старкову.
19:05:51 16-11-2023
Менять надо не тренера , а директора клуба , это его прямая вина , а Яковлев стал "козлом отпущения" . Все очевидно , какой "бюджет" , такая и "Скамья запасных" , при чем здесь тренер .