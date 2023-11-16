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Врио главного тренера барнаульского "Динамо" стал Иван Старков

37-летний специалист сменил Олега Яковлева

16 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: ФК "Темп"
Фото: ФК "Темп"

Воспитанник алтайского футбола Иван Старков станет временно исполняющим обязанности главного тренера барнаульского "Динамо". Как сообщает "Алтайский спорт", 37-летний специалист сменит на этом посту Олега Яковлева, который покинул "Динамо" накануне.

Старков родился и начал заниматься футболом в Барнауле. В годы игровой карьеры он выступал за московский "Локомотив", "Ростов", пермский "Амкар", хабаровский "СКА-Энергия".

После завершения карьеры футболиста Старков работал главным тренером барнаульского "Темпа", у руля которого провел сто матчей. Под его руководством "Темп" становился обладателем Кубка, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Сибири среди любительских команд.

На данный момент Старков обладает тренерской лицензией категории "B", которая позволяет ему быть помощником главного тренера и исполняющим обязанности главного тренера в профессиональном клубе.

В декабре Старков поступает на обучение на категорию "А" и уже сможет руководить командой в роли главного тренера.

Спорт Футбол Динамо-Барнаул

Комментарии 4

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гость

11:49:43 16-11-2023

Удачи Ивану Старкову!

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ГадкийЯ

12:39:56 16-11-2023

Яковлева приглашали "под задачи". Спросили за провал?

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Гость

12:48:47 16-11-2023

Кубковая встреча в грядущем году Темпа и Динамо обещает быть особенно интересной. Если в Темпе найдут хорошую замену Старкову.

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Дзен

19:05:51 16-11-2023

Менять надо не тренера , а директора клуба , это его прямая вина , а Яковлев стал "козлом отпущения" . Все очевидно , какой "бюджет" , такая и "Скамья запасных" , при чем здесь тренер .

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