Врио главного тренера барнаульского "Динамо" стал Иван Старков

37-летний специалист сменил Олега Яковлева

16 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: ФК "Темп"

Воспитанник алтайского футбола Иван Старков станет временно исполняющим обязанности главного тренера барнаульского "Динамо". Как сообщает "Алтайский спорт", 37-летний специалист сменит на этом посту Олега Яковлева, который покинул "Динамо" накануне.

Старков родился и начал заниматься футболом в Барнауле. В годы игровой карьеры он выступал за московский "Локомотив", "Ростов", пермский "Амкар", хабаровский "СКА-Энергия".

После завершения карьеры футболиста Старков работал главным тренером барнаульского "Темпа", у руля которого провел сто матчей. Под его руководством "Темп" становился обладателем Кубка, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Сибири среди любительских команд.

На данный момент Старков обладает тренерской лицензией категории "B", которая позволяет ему быть помощником главного тренера и исполняющим обязанности главного тренера в профессиональном клубе.

В декабре Старков поступает на обучение на категорию "А" и уже сможет руководить командой в роли главного тренера.