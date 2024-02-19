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ВС РФ освободили коксохимический завод в Авдеевке

На административных зданиях уже подняли российские флаги

19 февраля 2024, 12:42, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: mil.ru
Российские солдаты / Фото: mil.ru

Российские военные полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

На административных зданиях бойцы подняли российские флаги, а подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление.

Накануне президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял отход ВСУ недостаточной помощью Запада и искусственным дефицитом вооружений.

После взятия Авдеевки президент США Джо Байден допустил, что в будущем Украина может потерять и другие города.

СВО

Комментарии 6

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Гость

12:46:36 19-02-2024

Этих нацистов тоже в Турцию отправят? Чем они хуже тех, что были на Азовстали?

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Гость

16:00:01 19-02-2024

Гость (12:46:36 19-02-2024) Этих нацистов тоже в Турцию отправят? Чем они хуже тех, что... Бандеровцы за своих минусуют тут.

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Гость

13:15:47 19-02-2024

Возможно, хотя больше Азовцев обещали в плен не брать.

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Гость

14:15:18 19-02-2024

недостаточной помощью Запада и искусственным дефицитом вооружений ---- зачем Западу искусственно создавать дефицит вооружений на Украине

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Гость

16:34:52 19-02-2024

Там уже другие азовцы...

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Гость

09:12:28 20-02-2024

Кокс- важнейшее сырьё для выплавки стали. Без кокса сталь не выплавить. Сталь нужна в производстве военной техники, брони. Здрассьте, приехали :)

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