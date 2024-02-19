ВС РФ освободили коксохимический завод в Авдеевке
На административных зданиях уже подняли российские флаги
19 февраля 2024, 12:42, ИА Амител
Российские солдаты / Фото: mil.ru
Российские военные полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
На административных зданиях бойцы подняли российские флаги, а подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление.
Накануне президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснял отход ВСУ недостаточной помощью Запада и искусственным дефицитом вооружений.
После взятия Авдеевки президент США Джо Байден допустил, что в будущем Украина может потерять и другие города.
12:46:36 19-02-2024
Этих нацистов тоже в Турцию отправят? Чем они хуже тех, что были на Азовстали?
16:00:01 19-02-2024
Гость (12:46:36 19-02-2024) Этих нацистов тоже в Турцию отправят? Чем они хуже тех, что... Бандеровцы за своих минусуют тут.
13:15:47 19-02-2024
Возможно, хотя больше Азовцев обещали в плен не брать.
14:15:18 19-02-2024
недостаточной помощью Запада и искусственным дефицитом вооружений ---- зачем Западу искусственно создавать дефицит вооружений на Украине
16:34:52 19-02-2024
Там уже другие азовцы...
09:12:28 20-02-2024
Кокс- важнейшее сырьё для выплавки стали. Без кокса сталь не выплавить. Сталь нужна в производстве военной техники, брони. Здрассьте, приехали :)