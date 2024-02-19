ВС РФ освободили коксохимический завод в Авдеевке

На административных зданиях уже подняли российские флаги

19 февраля 2024, 12:42, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: mil.ru

Российские военные полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

На административных зданиях бойцы подняли российские флаги, а подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление.

Накануне президент России Владимир Путин объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял отход ВСУ недостаточной помощью Запада и искусственным дефицитом вооружений.

После взятия Авдеевки президент США Джо Байден допустил, что в будущем Украина может потерять и другие города.