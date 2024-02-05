Все автомобили такси призвали оснастить тревожной кнопкой для связи с полицией

Потому что в машине могут произойти различные ситуации

05 февраля 2024, 15:30, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру транспорта России Виталию Савельеву оснастить автомобили такси тревожной кнопкой для связи с полицией, сообщает RT.

Милонов пояснил, что таксисты могут становиться свидетелями и невольными соучастниками преступлений.

"К примеру, телефонные мошенники часто принуждают жертв уговорами и манипуляциями ездить на такси и снимать свои сбережения с банкоматов в разных концах городов", – уточнил парламентарий.

Кроме того, бывают и ситуации, когда самому водителю может угрожать агрессивный пассажир.

Ранее Милонов предложил ограничить стоимость такси в морозы и дожди.