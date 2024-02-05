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Все автомобили такси призвали оснастить тревожной кнопкой для связи с полицией

Потому что в машине могут произойти различные ситуации

05 февраля 2024, 15:30, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: pxhere.com
Автомобиль такси / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру транспорта России Виталию Савельеву оснастить автомобили такси тревожной кнопкой для связи с полицией, сообщает RT.

Милонов пояснил, что таксисты могут становиться свидетелями и невольными соучастниками преступлений.

"К примеру, телефонные мошенники часто принуждают жертв уговорами и манипуляциями ездить на такси и снимать свои сбережения с банкоматов в разных концах городов", – уточнил парламентарий.

Кроме того, бывают и ситуации, когда самому водителю может угрожать агрессивный пассажир.

Ранее Милонов предложил ограничить стоимость такси в морозы и дожди.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
депутаты инициативы

Комментарии 3

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Гость

16:38:14 05-02-2024

Эта "говорилка-трибунная" ни чего не напутала? Там наоборот, население от басмачей-таксистов надо защищать

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Яндекс

18:20:51 05-02-2024

Лучше перегородки сделали, толку от ваших кнопочек если водителей от маргиналов все равно не спасет. А с перегородкой только сзади 2-3 паса.

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Гость

09:10:55 06-02-2024

За Ваши деньги любой каприз

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