Все автомобили такси призвали оснастить тревожной кнопкой для связи с полицией
Потому что в машине могут произойти различные ситуации
05 февраля 2024, 15:30, ИА Амител
Автомобиль такси / Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру транспорта России Виталию Савельеву оснастить автомобили такси тревожной кнопкой для связи с полицией, сообщает RT.
Милонов пояснил, что таксисты могут становиться свидетелями и невольными соучастниками преступлений.
"К примеру, телефонные мошенники часто принуждают жертв уговорами и манипуляциями ездить на такси и снимать свои сбережения с банкоматов в разных концах городов", – уточнил парламентарий.
Кроме того, бывают и ситуации, когда самому водителю может угрожать агрессивный пассажир.
Ранее Милонов предложил ограничить стоимость такси в морозы и дожди.
16:38:14 05-02-2024
Эта "говорилка-трибунная" ни чего не напутала? Там наоборот, население от басмачей-таксистов надо защищать
18:20:51 05-02-2024
Лучше перегородки сделали, толку от ваших кнопочек если водителей от маргиналов все равно не спасет. А с перегородкой только сзади 2-3 паса.
09:10:55 06-02-2024
За Ваши деньги любой каприз