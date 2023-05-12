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"Всё распускается". Актриса Гальцева показала фото цветущей черёмухи в Алтайском крае

Теперь в Алтайском крае цветёт не только аллергенная берёза

12 мая 2023, 15:24, Анастасия Бичакова

Фото: страница Виктории Гальцевой во "ВКонтакте"
Фото: страница Виктории Гальцевой во "ВКонтакте"

Актриса Алтайского музыкального театра Виктория Гальцева на своей странице во "ВКонтакте" показала завораживающие фото черёмухи, которая зацвела в Алтайском крае.

На кадрах Гальцевой – белые бутоны на фоне пышной зелёной листвы.

"Всё распускается на глазах! Черёмуха белая! Название чёрное, а ягоды будут красные – сорт такой!" – подписала актриса.

Виктория также опубликовала фото цветущего миндаля, вокруг которого, по её словам, "пчёлы вьются роем".

"Миндаль на солнечной стороне прекрасно переносит морозы. И даже орехи вызревают", – отметила она.

И, кстати, в начале мая на Алтае зацвёл маральник. К этому традиционно приурочили фестиваль "Цветение маральника". Как он прошёл и кто на нём выступал – можно посмотреть в фоторепортаже amic.ru.

Весна

Комментарии 1

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Гость

15:27:12 12-05-2023

А почему у Вас так холодно в мае? - Да так всегда когда черемуха цветет - а нафига Вы ее сажаете?

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