"Всё распускается". Актриса Гальцева показала фото цветущей черёмухи в Алтайском крае
Теперь в Алтайском крае цветёт не только аллергенная берёза
12 мая 2023, 15:24, Анастасия Бичакова
Актриса Алтайского музыкального театра Виктория Гальцева на своей странице во "ВКонтакте" показала завораживающие фото черёмухи, которая зацвела в Алтайском крае.
На кадрах Гальцевой – белые бутоны на фоне пышной зелёной листвы.
"Всё распускается на глазах! Черёмуха белая! Название чёрное, а ягоды будут красные – сорт такой!" – подписала актриса.
Виктория также опубликовала фото цветущего миндаля, вокруг которого, по её словам, "пчёлы вьются роем".
"Миндаль на солнечной стороне прекрасно переносит морозы. И даже орехи вызревают", – отметила она.
И, кстати, в начале мая на Алтае зацвёл маральник. К этому традиционно приурочили фестиваль "Цветение маральника". Как он прошёл и кто на нём выступал – можно посмотреть в фоторепортаже amic.ru.
15:27:12 12-05-2023
А почему у Вас так холодно в мае? - Да так всегда когда черемуха цветет - а нафига Вы ее сажаете?