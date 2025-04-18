Все-таки соскучились. Барнаульцы поделились кадрами снежного апрельского утра в соцсетях
Тем временем видимость на региональных трассах стала хуже
18 апреля 2025, 10:25, ИА Амител
18 апреля зима внезапно напомнила барнаульцам о себе: в город на смену весеннему теплу пришел снег. Жители краевой столицы не смогли пройти мимо таких неожиданных перемен и поделились соответствующими кадрами в социальных сетях.
Подписчики Telegram-канала Barnaul 22 запечатлели снег в краевой столице еще ночью. Утром же красивых кадров стало больше.
Таким снежный апрельский день увидели участники Telegram-канала "Инцидент Барнаул".
Не осталась без внимания и обстановка на региональных трассах. Как сообщают очевидцы, видимость на дорогах значительно ухудшилась.
Еще несколько кадров – от подписчиков "В курсе 22".
Напомним, по данным Гидрометцентра Алтайского края днем 18 апреля временный снежный покров может установиться в северных и восточных районах региона. Температура воздуха составит +1...+6 градусов. Ветер западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Также снег в крае ожидают 19 апреля. По данным синоптиков, он пройдет на большей части территории региона. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ветер подует в северо-западном направлении со скоростью 4–9 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с.
13:39:46 18-04-2025
снежная погода в барнауле
15:50:20 18-04-2025
где-то прям завалило! ишьты!!
15:55:57 18-04-2025
На последних фотках тополя выше пятиэтажек. Под ними машины стоят... И никто с этим не борется... Если эта "башня" ухнется на телеги, то потом не нойте...