Все-таки соскучились. Барнаульцы поделились кадрами снежного апрельского утра в соцсетях

Тем временем видимость на региональных трассах стала хуже

18 апреля 2025, 10:25, ИА Амител

Снег в Барнауле 18 апреля / Фото: Barnaul 22

18 апреля зима внезапно напомнила барнаульцам о себе: в город на смену весеннему теплу пришел снег. Жители краевой столицы не смогли пройти мимо таких неожиданных перемен и поделились соответствующими кадрами в социальных сетях.

Подписчики Telegram-канала Barnaul 22 запечатлели снег в краевой столице еще ночью. Утром же красивых кадров стало больше.

Фото: Barnaul 22

Таким снежный апрельский день увидели участники Telegram-канала "Инцидент Барнаул".

Фото: "Инцидент Барнаул"

Не осталась без внимания и обстановка на региональных трассах. Как сообщают очевидцы, видимость на дорогах значительно ухудшилась.

Фото: "Инцидент Барнаул"

Еще несколько кадров – от подписчиков "В курсе 22".

Фото: "В курсе 22"

Напомним, по данным Гидрометцентра Алтайского края днем 18 апреля временный снежный покров может установиться в северных и восточных районах региона. Температура воздуха составит +1...+6 градусов. Ветер западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Также снег в крае ожидают 19 апреля. По данным синоптиков, он пройдет на большей части территории региона. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ветер подует в северо-западном направлении со скоростью 4–9 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с.