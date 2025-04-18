Зима чихнула на прощание. Барнаул припорошило снегом 18 апреля

Жителям краевой столицы в эту пятницу стоит одеться потеплее

18 апреля 2025, 08:25, ИА Амител

Снег в Барнауле 18 апреля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнаул на смену теплой и солнечной погоде внезапно пришли холода. Вместе с ними 18 апреля в краевой столице выпал снег.

Небольшим снежным покровом зима попрощалась с барнаульцами. Но вероятность того, что в течение дня снег растает, невелика: по данным регионального Гидрометцентра, он может временно установиться в северных и восточных районах Алтайского края. Температура воздуха составит +1...+6 градусов. Ветер западный, 7–12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Кроме того, снег в крае ожидают и 19 апреля. По данным синоптиков, он пройдет на большей части территории края. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ветер подует в северо-западном направлении со скоростью 4–9 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с.