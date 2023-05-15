"Всегда с бойцами". Военкор рассказал о погибшем полковнике с позывным "Барнаул"

Командир бригады Вячеслав Макаров лично на передовой готовил военнослужащих к отражению наступления

15 мая 2023, 10:15, ИА Амител

Полковник Вячеслав Макаров с позывным "Барнаул" всегда считал, что если на передовой рискуют своей жизнью бойцы, то и он обязан рисковать. Об этом в своём Telegram-канале рассказал военкор Дмитрий Кулько.

Напомним, Макаров погиб в боях под Артёмовском (Бахмут). Комбриг лично на передовой готовил солдат к отражению наступления. В Минобороны РФ пояснили, что "Барнаул" получил серьёзное ранение и скончался во время эвакуации.

"Командир четвёртой мотострелковой бригады, полковник Макаров, считал, что его место на передовой, рядом с бойцами. И погиб, прикрывая самый тяжёлый участок", – подчеркнул Кулько.

По его словам, полковник всегда находился в окопах на передовой вместе с подчинёнными. Военнослужащие очень удивлялись, когда узнавали, что комбриг рядом с ними – плечом к плечу, ведь обычные солдаты очень редко видят командиров такого уровня буквально за сотню метров от противника.

"Барнаул" говорил солдатам, где нужно расширить траншеи, куда поставить пулемёт, где должны стоять танки, куда должны идти штурмовики – он всем объяснял задачу не из штаба, глядя на плоскую карту, а находясь непосредственно на местности, наблюдая обстановку своими глазами.

По словам военкора, благодаря Макарову российские военные взяли несколько укреплённых опорных пунктов. И в день гибели комбрига 4-я бригада дала отпор противнику.