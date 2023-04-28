Чемпион Алтая и призёр Сибири по настольному теннису погиб на СВО

Николай Лютин родился в селе Шелаболиха 12 декабря 1995 года

28 апреля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Чемпион Алтайского края и призёр Сибири Николай Лютин погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает администрация Шелаболихинского района на своей странице во "ВКонтакте".

"На боевом посту погиб наш односельчанин Николай Лютин. Был ранен, после госпиталя, в феврале, вернулся в строй. Погиб 26 марта 2023 года в боях за город Артёмовск", – говорится в сообщении.

Николай родился в селе Шелаболиха 12 декабря 1995 года. Кандидат в мастера спорта по настольному теннису. Чемпион Алтайского края и призёр Сибири.