Чемпион Алтая и призёр Сибири по настольному теннису погиб на СВО
Николай Лютин родился в селе Шелаболиха 12 декабря 1995 года
28 апреля 2023, 12:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Чемпион Алтайского края и призёр Сибири Николай Лютин погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает администрация Шелаболихинского района на своей странице во "ВКонтакте".
"На боевом посту погиб наш односельчанин Николай Лютин. Был ранен, после госпиталя, в феврале, вернулся в строй. Погиб 26 марта 2023 года в боях за город Артёмовск", – говорится в сообщении.
Николай родился в селе Шелаболиха 12 декабря 1995 года. Кандидат в мастера спорта по настольному теннису. Чемпион Алтайского края и призёр Сибири.
13:55:04 28-04-2023
Искренние соболезнования родным и близким...Вечная память...Как больно
14:46:01 28-04-2023
Какой молодой, безумно жалко. Вечная память ГЕРОЮ!