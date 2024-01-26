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Всеобщую мобилизацию спрогнозировал советник губернатора Орловской области

Он пояснил, что мобилизация нужна для одной цели

26 января 2024, 14:00, ИА Амител

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев / Фото: t.me/lezhnev_sergey
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев / Фото: t.me/lezhnev_sergey

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев сообщил в своем Telegram-канале, что Россию ждет всеобщая мобилизация.

"Часто ловлю себя на мысли: а что будет дальше? Будет ли общая мобилизация? Мобилизация не только солдат, но и промышленного фронта, и тылового фронта. Я думаю, что это все будет", – подчеркнул Лежнев в аудиосообщении под названием "О СВО. Мои мысли".

Он пояснил, что всеобщая мобилизация нужна для одной цели – чтобы "мы как можно быстрее закончили начатое".

"Чтобы наши парни, наши солдаты быстрее вернулись домой. Я желаю каждому солдату вернуться живым и здоровым. Каждый солдат – он настоящий герой сегодняшнего времени и завтрашнего", – добавил советник главы региона.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нет необходимости во всеобщей мобилизации в России на сегодняшний день.

Мнения экспертов Мобилизация

Комментарии 17

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Гость

14:06:10 26-01-2024

Может провокация перед выборами

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Гость

14:07:51 26-01-2024

Вот пусть сам и идёт🤷‍♂️

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Гость

14:08:32 26-01-2024

И этого отправьте в ту же палату, где уже прокапываются Мизулина, Милонов и губернатор Бусаргин.

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гость

14:11:17 26-01-2024

Такие слова ,да ещё на всю Россию не говорят ,тем более важные люди. Это всё негативно сказывается на паническом настроении. Всё решается в комплексе и не афишируется . А может уважаемые СМИ это просто фейк (но не позитивный).

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ВВП

14:15:11 26-01-2024

гость (14:11:17 26-01-2024) Такие слова ,да ещё на всю Россию не говорят ,тем более важн... Какая важная персона, советник))) У нас Песков по словам самого "такую пургу несёт" порой

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Гость

21:29:54 26-01-2024

гость (14:11:17 26-01-2024) Такие слова ,да ещё на всю Россию не говорят ,тем более важн... Вы из конторы .Заметно.

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Гость

04:08:26 28-01-2024

Гость (21:29:54 26-01-2024) Вы из конторы .Заметно.... а ты прямо сыщик века и знаток конторских. сам то подумай, вправе ли чиновник такое ляпать во все СМИ

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Гость

14:13:34 26-01-2024

- "Часто ловлю себя на мысли: а что будет дальше? Будет ли общая мобилизация? Мобилизация не только солдат, но и промышленного фронта, и тылового фронта. Я думаю, что это все будет" ====К этому мы шли двадцать четыре года? Что с людьми происходит?

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Гость

14:13:49 26-01-2024

Наверное,прошлой сентябрьской мобилизацией 2022 года цифра в 300 тысяч была неоправдано занижена.С бОльшим числом мобилизованных СВО раньше бы закончили и с меньшими потерями.

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гость

14:16:07 26-01-2024

А по другому никак. только если все объединимся - Победим.

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Гость

14:30:03 26-01-2024

гость (14:16:07 26-01-2024) А по другому никак. только если все объединимся - Победим.... Вот иди и побеждай 🤷‍♂️

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Сергей

15:04:57 26-01-2024

гость (14:16:07 26-01-2024) А по другому никак. только если все объединимся - Победим.... Ты почему ещё на диване?

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Юрий

14:36:39 26-01-2024

И самое первое уравнять на время сво зарплаты всей России. Всем оставить прожиточный минимум. Ведь на него можно спокойно прожить. А остальную сумму, у кого то останется 149 980 000 руб направить на оборону.

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Гость

15:11:48 26-01-2024

"Часто ловлю себя на мысли: а что будет дальше?" - вот удивил то. Большинство так и живёт, с вопросом что завтра ждать

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ололо

17:13:05 26-01-2024

для "иди, и побеждай" заградотряд в помощь

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ололо

17:13:57 26-01-2024

чот Калмазова не видать, жив али как

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Гость

21:32:57 26-01-2024

За фейки подтянут?

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