Всеобщую мобилизацию спрогнозировал советник губернатора Орловской области
Он пояснил, что мобилизация нужна для одной цели
26 января 2024, 14:00, ИА Амител
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев сообщил в своем Telegram-канале, что Россию ждет всеобщая мобилизация.
"Часто ловлю себя на мысли: а что будет дальше? Будет ли общая мобилизация? Мобилизация не только солдат, но и промышленного фронта, и тылового фронта. Я думаю, что это все будет", – подчеркнул Лежнев в аудиосообщении под названием "О СВО. Мои мысли".
Он пояснил, что всеобщая мобилизация нужна для одной цели – чтобы "мы как можно быстрее закончили начатое".
"Чтобы наши парни, наши солдаты быстрее вернулись домой. Я желаю каждому солдату вернуться живым и здоровым. Каждый солдат – он настоящий герой сегодняшнего времени и завтрашнего", – добавил советник главы региона.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нет необходимости во всеобщей мобилизации в России на сегодняшний день.
14:06:10 26-01-2024
Может провокация перед выборами
14:07:51 26-01-2024
Вот пусть сам и идёт🤷♂️
14:08:32 26-01-2024
И этого отправьте в ту же палату, где уже прокапываются Мизулина, Милонов и губернатор Бусаргин.
14:11:17 26-01-2024
Такие слова ,да ещё на всю Россию не говорят ,тем более важные люди. Это всё негативно сказывается на паническом настроении. Всё решается в комплексе и не афишируется . А может уважаемые СМИ это просто фейк (но не позитивный).
14:15:11 26-01-2024
гость (14:11:17 26-01-2024) Такие слова ,да ещё на всю Россию не говорят ,тем более важн... Какая важная персона, советник))) У нас Песков по словам самого "такую пургу несёт" порой
21:29:54 26-01-2024
гость (14:11:17 26-01-2024) Такие слова ,да ещё на всю Россию не говорят ,тем более важн... Вы из конторы .Заметно.
04:08:26 28-01-2024
Гость (21:29:54 26-01-2024) Вы из конторы .Заметно.... а ты прямо сыщик века и знаток конторских. сам то подумай, вправе ли чиновник такое ляпать во все СМИ
14:13:34 26-01-2024
- "Часто ловлю себя на мысли: а что будет дальше? Будет ли общая мобилизация? Мобилизация не только солдат, но и промышленного фронта, и тылового фронта. Я думаю, что это все будет" ====К этому мы шли двадцать четыре года? Что с людьми происходит?
14:13:49 26-01-2024
Наверное,прошлой сентябрьской мобилизацией 2022 года цифра в 300 тысяч была неоправдано занижена.С бОльшим числом мобилизованных СВО раньше бы закончили и с меньшими потерями.
14:16:07 26-01-2024
А по другому никак. только если все объединимся - Победим.
14:30:03 26-01-2024
гость (14:16:07 26-01-2024) А по другому никак. только если все объединимся - Победим.... Вот иди и побеждай 🤷♂️
15:04:57 26-01-2024
гость (14:16:07 26-01-2024) А по другому никак. только если все объединимся - Победим.... Ты почему ещё на диване?
14:36:39 26-01-2024
И самое первое уравнять на время сво зарплаты всей России. Всем оставить прожиточный минимум. Ведь на него можно спокойно прожить. А остальную сумму, у кого то останется 149 980 000 руб направить на оборону.
15:11:48 26-01-2024
"Часто ловлю себя на мысли: а что будет дальше?" - вот удивил то. Большинство так и живёт, с вопросом что завтра ждать
17:13:05 26-01-2024
для "иди, и побеждай" заградотряд в помощь
17:13:57 26-01-2024
чот Калмазова не видать, жив али как
21:32:57 26-01-2024
За фейки подтянут?