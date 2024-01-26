Всеобщую мобилизацию спрогнозировал советник губернатора Орловской области

Он пояснил, что мобилизация нужна для одной цели

26 января 2024, 14:00, ИА Амител

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев / Фото: t.me/lezhnev_sergey

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев сообщил в своем Telegram-канале, что Россию ждет всеобщая мобилизация.

"Часто ловлю себя на мысли: а что будет дальше? Будет ли общая мобилизация? Мобилизация не только солдат, но и промышленного фронта, и тылового фронта. Я думаю, что это все будет", – подчеркнул Лежнев в аудиосообщении под названием "О СВО. Мои мысли".

Он пояснил, что всеобщая мобилизация нужна для одной цели – чтобы "мы как можно быстрее закончили начатое".

"Чтобы наши парни, наши солдаты быстрее вернулись домой. Я желаю каждому солдату вернуться живым и здоровым. Каждый солдат – он настоящий герой сегодняшнего времени и завтрашнего", – добавил советник главы региона.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нет необходимости во всеобщей мобилизации в России на сегодняшний день.