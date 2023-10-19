Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам проводить не будут
ВПР по другим предметам отменять не станут, рассказал глава Рособрнадзора
19 октября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам не будут проводиться в школах. Об этом сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.
По его словам, это решение "консолидированно принято".
В то же время ВПР по другим предметам не отменят. Изменений их в содержании не предусмотрено, добавил Музаев.
Также он рассказал, что процесс перехода школьников в десятый класс, скорее всего, изменится.
09:30:53 19-10-2023
Пральна, долой эту иностранщину! Даешь в учебники по биологии скрепную телегонию, убрать оттуда развратные статьи по анатомии и половому размножению. Да и химию с физикой убрать, чуждые нам науки. И вообще - как когда-то сказала одна мамаша у нас на родительском собрании - Коле сложна математика, он ее не понимает. Зачем она вообще нужна, можно убрать из программы то, что сложно? Такое ощущение, что у нас государство рассуждает примерно как та мамаша.
10:49:48 19-10-2023
ТОЛЬКО ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!
14:28:44 19-10-2023
При чем здесь то, что написано комментаторами выше? Бред сивой кобылы в лунную ночь) Речь идет об отмене внутренних проверочных работ (ВПР), которые школьники сдают, как показатель успеваемости и усваивания материала в целом учениками. Ни экзамены, ни контрольные, ни сами предметы никто не отменяет. Лишь бы пу..ть.
15:11:17 19-10-2023
Анна (14:28:44 19-10-2023) При чем здесь то, что написано комментаторами выше? Бред сив... Ну Володин английский уже предлагал отменить. Так что ждем, осталось недолго. Разговоры о важном, общественно-полезный труд, ОПК, ну можно еще физкультуру оставить, так уж и быть. Остальное фтопку, как классово чуждое.
18:40:40 19-10-2023
Гость (15:11:17 19-10-2023) Ну Володин английский уже предлагал отменить. Так что ждем, ... Ты английский пробовал учить по современным учебникам? Когда учитель на собрании говорит, что извините, родители, я тоже понимаю, что это бред, но от нас требуют выполнение.
15:13:50 19-10-2023
Анна (14:28:44 19-10-2023) При чем здесь то, что написано комментаторами выше? Бред сив... Не внутренняя, а всероссийская. И нафиг она не сдалась.