Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам проводить не будут

ВПР по другим предметам отменять не станут, рассказал глава Рособрнадзора

19 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам не будут проводиться в школах. Об этом сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает ТАСС.

По его словам, это решение "консолидированно принято".

В то же время ВПР по другим предметам не отменят. Изменений их в содержании не предусмотрено, добавил Музаев.

Также он рассказал, что процесс перехода школьников в десятый класс, скорее всего, изменится.