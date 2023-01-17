Больных уже больше. Что известно о госпитализации жителей Алтая, заразившихся корью?

О первом заболевшем в крае стало известно на прошлой неделе

17 января 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае выросло число госпитализированных с корью. Первый случай заболевания зарегистрировали 13 января в Барнауле, а уже 16-го числа сообщалось, что в больницах находятся четыре человека.

Рассказываем, что известно о госпитализации жителей Алтая, заразившихся корью.

1 Сколько человек госпитализированы с корью в Алтайском крае? По последним данным, четверо. Как сообщили "Вести Алтай" , о появлении инфекции врачам стало известно в пятницу, 13 января. Ещё три случая выявили на выходных. Все заболевшие – люди до 30 лет. В региональном Управлении Роспотребнадзора утверждают, что заражённые никак не связаны друг с другом и между собой не контактировали. Во время новогодних праздников все они ездили в соседние регионы, где официально были зарегистрированы случаи заражения корью.

2 Где лечат заболевших корью? Один заражённый находится в инфекционном отделении барнаульской горбольницы № 5. Ещё трое – жители Тальменского района, их лечат в местной ЦРБ.

3 В каком состоянии заражённые? Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

4 Сколько человек контактировали с больными? Сейчас их более 400, но медики продолжают устанавливать всех контактных лиц. В Барнауле это жители многоэтажки на улице Сергея Ускова, 37. По словам главврача 14-й городской поликлиники Дмитрия Денисова, за выходные врачи осмотрели более 300 человек, десятерым взрослым и ребёнку поставили прививки, за ними будут наблюдать до 27 января. Ещё 39 человек написали отказы. Тех, у кого при первом посещении симптомов не обнаружили, навестят ещё несколько раз. В 90 квартир при этом врачи попасть не смогли.