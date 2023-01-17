Больных уже больше. Что известно о госпитализации жителей Алтая, заразившихся корью?
О первом заболевшем в крае стало известно на прошлой неделе
17 января 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае выросло число госпитализированных с корью. Первый случай заболевания зарегистрировали 13 января в Барнауле, а уже 16-го числа сообщалось, что в больницах находятся четыре человека.
Рассказываем, что известно о госпитализации жителей Алтая, заразившихся корью.
1
Сколько человек госпитализированы с корью в Алтайском крае?
По последним данным, четверо. Как сообщили "Вести Алтай", о появлении инфекции врачам стало известно в пятницу, 13 января. Ещё три случая выявили на выходных. Все заболевшие – люди до 30 лет.
В региональном Управлении Роспотребнадзора утверждают, что заражённые никак не связаны друг с другом и между собой не контактировали. Во время новогодних праздников все они ездили в соседние регионы, где официально были зарегистрированы случаи заражения корью.
2
Где лечат заболевших корью?
Один заражённый находится в инфекционном отделении барнаульской горбольницы № 5. Ещё трое – жители Тальменского района, их лечат в местной ЦРБ.
3
В каком состоянии заражённые?
Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
4
Сколько человек контактировали с больными?
Сейчас их более 400, но медики продолжают устанавливать всех контактных лиц. В Барнауле это жители многоэтажки на улице Сергея Ускова, 37.
По словам главврача 14-й городской поликлиники Дмитрия Денисова, за выходные врачи осмотрели более 300 человек, десятерым взрослым и ребёнку поставили прививки, за ними будут наблюдать до 27 января. Ещё 39 человек написали отказы. Тех, у кого при первом посещении симптомов не обнаружили, навестят ещё несколько раз. В 90 квартир при этом врачи попасть не смогли.
5
Чем опасна корь и как её лечат?
Она может вызывать серьёзные осложнения вплоть до летального исхода: пневмония, отёк мозга, синдром крупа, слепота. Особенно опасна корь для беременных, так как болезнь способна привести к врождённым дефектам плода.
Передаётся инфекция воздушно-капельным путём. Период инкубации составляет 1-2 недели. Потом проявляются кашель, насморк, конъюнктивит, слабость, светобоязнь, температура до 39 градусов, белые пятна на слизистой щёк, а на 4-5 день – сыпь по всему телу.
Специфического лечения кори при этом не существует. Больного изолируют на время болезни, ему показано обильное питьё, жаропонижающие и покой. Единственный способ защититься от кори – вакцинироваться.
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