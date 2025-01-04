Вступил в силу приговор суда по делу экс-замглавы Кулундинского района

Приговор чиновнику и его супруге вынесли в сентябре 2024 года

04 января 2025, 19:59, ИА Амител

Суд в России / Иллюстративное фото: amic.ru

4 января 2025 года вступил в силу приговор Кулундинского районного суда по делу бывшего заместителя главы администрации Кулундинского района по оперативным вопросам и его супруги. Еще 6 сентября 2024 года их осудили за совершение крупного мошенничества при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что в период с 2018 по 2020 год супруги похитили бюджетные деньги, выделенные по госпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий". В администрацию района они предоставили заведомо ложные сведения для получения субсидии в размере более миллиона рублей.

Кроме того, супруги захотели похитить и бюджетные деньги, выделенные для реализации дополнительной меры господдержки семьям с детьми. Осужденные предоставили в органы заведомо ложные (недостоверные) сведения и, используя полученные деньги, незаконно оформили фиктивный договор покупки жилого помещения. Таким образом, всего они присвоили более 1,6 млн рублей. До вынесения приговора виновные полностью компенсировали ущерб.

Апелляционный суд квалифицировал действия экс-чиновника и его жены по ч. 4 ст.159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц и в крупном размере") и по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения"). В итоге замглавы администрации получил два года и четыре месяца условно с испытательным сроком один год, с двухлетним лишением права занимать должности на муниципальной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий. Его супруге дали один год и четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

"Банкфакс" со ссылкой на свои источники ранее писал, что речь идет о замглавы администрации района Иване Моренко.