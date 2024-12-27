Новосибирца, который собирался взорвать вокзал, приговорили к девяти годам тюрьмы

На допросах мужчина не скрывал своей проукраинской позиции

27 декабря 2024, 16:15, ИА Амител

Судебное заседание / Фото: amic.ru

2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске приговорил к серьезному сроку местного жителя, который хотел взорвать железнодорожный вокзал и военные объекты. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

В поле зрения правоохранителей 38-летний мужчина попал в январе 2023 года, после того как с его телефона поступил звонок о минировании станции Новосибирск Главный. Бомбу тогда не нашли, однако мужчину вызвали на допрос, а затем провели обыск в квартире. Там обнаружили оборудование для изготовления взрывного устройства, в том числе тысячи пуль и стальных шариков, которые тот планировал использовать в качестве поражающих элементов. Кроме того, у новосибирца изъяли пневматическую винтовку, камуфляжную форму и валюту.

Задержанный при обыске на камеру дерзко признался, что все, что находится у него дома, – "это оружие, направленное для борьбы с российским режимом". Кроме того, у него нашли документы для выезда за границу, а мужчина не скрывал, что собирался принимать участие в боевых действиях на Украине.

Новосибирца арестовали, обвинив сразу по нескольким статьям, в том числе и наркотической. Оказалось, что прямо в своей квартире тот выращивал коноплю.

"В одной из комнат мужчина оборудовал две теплицы для культивирования наркосодержащих растений, где находилось 36 кустов конопли. Также была создана специальная система обеспечения микроклимата и удобрения", – пояснили в полиции.

Мужчина мечтал уехать в США или одну из стран Евросоюза. Однако когда у него ничего не получилось, он отправил заявку на вступление в запрещенную в России террористическую организацию. Задержанный хотел пройти подготовку и участвовать в боях против российских войск.

В своем последнем слове подсудимый не скрывал ненависти к России и своей проукраинской позиции. Потом признался, что у него проблемы с головой. И якобы он голодает уже 17 дней. Гособвинение просило назначить ему 17 лет, однако суд решил приговорить мужчину к девяти годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а еще пяти – в колонии строгого режима.