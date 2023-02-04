"Народ не простит". Пригожин призвал Зеленского бороться за Артёмовск до конца

По словам бизнесмена, этот город – "главное событие этой войны"

04 февраля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского бороться за Артёмовск до конца. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

"Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута (украинское название Артёмовска, – прим. ред.). Не делайте этого. Артёмовск – главное событие этой войны. Мы должны биться дальше. Вы проявите трусость. Вас перестанут уважать. Украинский народ не простит вам сдачи Артёмовска частной военной структуре. Сопротивляйтесь. Боритесь до конца", – заявил Пригожин.

Зеленский при этом уже заявлял, что Киев не собирается сдавать Артёмовск.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал кандидата на роль "следующей Украины".