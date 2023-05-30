ВСУ обстреляли пункт размещения в Белгородской области: есть погибшие
Глава региона Гладков выехал на место происшествия, однако подробности станут известны позднее
30 мая 2023, 23:18, ИА Амител
Украинские войска обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что есть погибшие и раненые.
Он сообщил, что выехал на место происшествия, однако подробности станут известны позднее.
Напомним, что Шебекинский округ неоднократно подвергался обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, 22 мая в Грайворонском округе произошёл заход ДРГ – тогда в регионе на сутки ввели правовой режим контртеррористической операции.
Позднее в Минобороны заявили, что военные ликвидировали украинских националистов – были уничтожены 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов.
07:22:26 31-05-2023
Пункты размещения бандеровцев наверное тоже обстреливают