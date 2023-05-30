ВСУ обстреляли пункт размещения в Белгородской области: есть погибшие

Глава региона Гладков выехал на место происшествия, однако подробности станут известны позднее

30 мая 2023, 23:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украинские войска обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что есть погибшие и раненые.

Он сообщил, что выехал на место происшествия, однако подробности станут известны позднее.

Напомним, что Шебекинский округ неоднократно подвергался обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, 22 мая в Грайворонском округе произошёл заход ДРГ – тогда в регионе на сутки ввели правовой режим контртеррористической операции.

Позднее в Минобороны заявили, что военные ликвидировали украинских националистов – были уничтожены 70 террористов, четыре бронемашины и пять пикапов.