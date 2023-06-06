ВСУ продолжают наносить удары по Каховской ГЭС

Также несколько снарядов прилетели в город Новая Каховка

06 июня 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Украинские войска продолжают наносить артиллерийские удары по району Каховской ГЭС и городу Новая Каховка, сообщает РИА Новости.

Напомним, минувшей ночью обстрелы разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия. В результате нерегулируемого сброса воды начал повышаться её уровень.

По последним данным от экстренных служб Херсонской области, в Новой Каховке вода продолжает подниматься до 10 метров.

Сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Обстрелы, предположительно, наносились из РСЗО "Ольха".

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев отметил, что ремонт Каховской ГЭС на данный момент невозможен.