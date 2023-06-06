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ВСУ продолжают наносить удары по Каховской ГЭС

Также несколько снарядов прилетели в город Новая Каховка

06 июня 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Украинские войска продолжают наносить артиллерийские удары по району Каховской ГЭС и городу Новая Каховка, сообщает РИА Новости.

Напомним, минувшей ночью обстрелы разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС, где находятся балки для перекрытия водопропускного отверстия. В результате нерегулируемого сброса воды начал повышаться её уровень. 

По последним данным от экстренных служб Херсонской области, в Новой Каховке вода продолжает подниматься до 10 метров.

Сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Обстрелы, предположительно, наносились из РСЗО "Ольха".

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев отметил, что ремонт Каховской ГЭС на данный момент невозможен.

Херсон / Фото: unsplash.com

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СВО чрезвычайное происшествие

Комментарии 3

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Гость

17:26:03 06-06-2023

Так декоммунизация же идет по заветам Владим Владимыча. Каховкая гэс - одна из великих строек коммунизма.

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Гость

10:43:42 07-06-2023

Гость (17:26:03 06-06-2023) Так декоммунизация же идет по заветам Владим Владимыча. Кахо... Декоммуникация с бандеризацией по заветам западного сообщества

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Гость

17:37:40 06-06-2023

Где наше хваленое оружие? Или военначальники бз...?

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