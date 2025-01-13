"Вторая жизнь". Правда ли, что Крытый рынок сохранят в Барнауле после продажи здания?

Предприниматели с Крытого рынка в Барнауле 13 января встретились с руководителем МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай Евгением Хижняком

13 января 2025, 15:15, ИА Амител

Крытый рынок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 15 января МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай начнет заключать договоры с действующими арендаторами барнаульского Крытого рынка в Барнауле, которые хотят сохранить за собой торговые места. Такой договоренности удалось достичь 13 января на встрече инициативной группы с руководителем ведомства Евгением Хижняком. Об этом amic.ru сообщил депутат АКЗС Антон Арцибашев, который также присутствовал на мероприятии.

Но речь идет только о тех предпринимателях, у которых были оформлены отношения с обслуживающей организацией ООО "СибИнвест-Групп" (как выяснилось, они были не у всех). Договоры Росимущества с этими представителями малого бизнеса будут числиться как обременение при продаже здания, что дает надежду предпринимателям сохранить действующий рынок, хотя у него официально и нет этого статуса.

"На встрече официально стало известно, что администрации Барнаула, к сожалению, пришел отказ от передачи рынка в муниципальную собственность. Нового собственника определят на торгах. Но покупать нежилое здание ему придется уже с обременением: предприниматели, которые работали законно, смогут заключить договоры с Росимуществом. Это позволит сохранить их рабочие места, хотя у помещения и нет официального статуса рынка", – говорит депутат.

Как сообщили amic.ru представители инициативной группы, поскольку дата торгов еще неизвестна, новые договоры Росимущество заключит с предпринимателями на срок один месяц с последующей пролонгацией. Ориентировочно с 15 марта стартует процесс оценки стоимости рынка и подготовка к приватизации. На этот период предприниматели будут оплачивать аренду, вывоз мусора, уборку снега и клининг. Управление берет на себя обязанность организации на рынке охраны, оплаты коммунальных услуг. Сейчас рынок продолжает работать в обычном режиме.

А что случилось?

Напомним, в середине декабря 2024 года Росимущество, которое является владельцем Крытого рынка, внезапно известило 80 арендаторов, что они обязаны освободить торговые площади до 15 января в связи с приватизацией здания. Люди попытались уговорить власть дать им возможность сохранить торговые места и рынок. К решению проблемы подключился мэр Барнаула Вячеслав Франк, который выступил с предложением передать объект в муниципальную собственность города. Однако в Росимуществе пояснили, что новый собственник рынка может быть определен только через торги. Вячеслав Франк заверил, что администрация города будет контролировать ситуацию, поддерживая сохранение рабочих мест и функционирование рынка.

К решению вопроса подключился и прокурор Алтайского края Антон Герман, у которого 26 декабря 2024 года на приеме побывали представители инициативной группы с депутатом АКЗС Антоном Арцибашевым.

Также в последних числах декабря в АКЗС состоялось совещание по поводу ситуации вокруг барнаульского Крытого рынка. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов объяснил, что основные помещения рынка были переданы в собственность Российской Федерации по решению суда, удовлетворившего иск прокуратуры. Это произошло из-за того, что предыдущий владелец приобрел здание на средства, полученные незаконным путем через коррупционную схему. Согласно действующему законодательству, единственный возможный вариант дальнейшего использования таких объектов – их продажа на аукционе, а вырученные средства должны быть перечислены в Социальный (Пенсионный) фонд России. Передача таких объектов в муниципальную или региональную собственность в подобных случаях не предусмотрена.