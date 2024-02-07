79-летней звезде "Игры в кальмара" грозит тюрьма за сексуальные домогательства

Сам О Ён Су вину отрицает

07 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

79-летнему южнокорейскому актеру О Ён Су грозит тюремный срок за сексуальные домогательства. Об этом сообщает Nate.com.

Некая женщина обратилась в полицию и заявила о том, что в 2017 году актер без согласия обнял ее и поцеловал в щеку. В 2022 году О Ён Су официально предъявили обвинение в домогательствах. Прокурор также заявил, что актер пытался надавить на пострадавшую.

Если вина О Ён Су будет доказана, то ему грозит год тюремного срока. При этом сам актер и его адвокаты отрицают вину.