79-летней звезде "Игры в кальмара" грозит тюрьма за сексуальные домогательства
Сам О Ён Су вину отрицает
07 февраля 2024, 09:45, ИА Амител
Кадр из сериала "Игра в кальмара"
79-летнему южнокорейскому актеру О Ён Су грозит тюремный срок за сексуальные домогательства. Об этом сообщает Nate.com.
Некая женщина обратилась в полицию и заявила о том, что в 2017 году актер без согласия обнял ее и поцеловал в щеку. В 2022 году О Ён Су официально предъявили обвинение в домогательствах. Прокурор также заявил, что актер пытался надавить на пострадавшую.
Если вина О Ён Су будет доказана, то ему грозит год тюремного срока. При этом сам актер и его адвокаты отрицают вину.
10:07:56 07-02-2024
Да за такие сексуальные домогательства можно пол мира пересадить, у женщины явно плохо с головой.
10:44:31 07-02-2024
А я уж подумала, что в свои 79 прямо домогся 😀
10:49:29 07-02-2024
Да как это работает? Как вину доказывать будет? Дело было в 2017, подала офиц. в 2022, а посему не сразу? Странно это все.
13:27:15 07-02-2024
А где домогательства-то? Он же поцеловал в, а не выдал за