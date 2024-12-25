Выборы и подготовка к битвам. Каким был 2024 год в мировой политике

Эксперты назвали главное событие уходящего года и увидели в нем признак будущей нестабильности

25 декабря 2024, 06:20, ИА Амител

Планета Земля в огне / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Уходящий год в мировой политике запомнился громкими выборами, выходом на поверхность в некоторых странах пресловутого "глубинного государства" и насильственной сменой власти в Сирии, чреватой дестабилизацией всего Ближнего Востока. Большинство происходящих в мире перемен, так или иначе, связано с украинским конфликтом. Именно таким увидели 2024-й опрошенные amic.ru эксперты.

"Логично и предсказуемо"

Для России 2024 год начался вполне позитивно – с 1 января новыми участниками объединения БРИКС стали Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Египет и Эфиопия, напоминает руководитель Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Кроме того, состоялся достаточно успешный саммит БРИКС в Казани. Тенденция переформатирования мира в сторону многополярности продолжится и в 2025 году, хотя не так быстро, как многим хотелось бы. Ведь пока еще далеко даже до введения собственной расчетной единицы этого объединения, не говоря уже о полной дедолларизации торговых отношений внутри объединения. Задел есть, но темпы реализации не так высоки", – поделился он своим мнением с amic.ru.

В целом 2024-й запомнился как год выборов – избирательные кампании прошли в России, США, европейских странах, а также на уровне межгосударственных образований (Евросоюз), в результате были определены новые главы государств и депутаты представительных органов.

В России выборы президента состоялись 15-17 марта, явка на них составила 77,49%. Победителем стал действующий глава государства Владимир Путин, набравший 87,28% голосов, на втором месте оказался выдвиженец КПРФ Николай Харитонов с 4,31%, третью строчку занял представитель "Новых людей" Владислав Даванков с 3,85%, четвертая позиция у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, получившего 3,20%.

Кроме того, 5 ноября состоялись президентские выборы в США, на которых победу одержал кандидат Республиканской партии, бывший президент (2016-2020 г.) Дональд Трамп, получивший 312 голосов выборщиков. Его сопернику, представительнице Демократической партии, вице-президенту Камале Харрис, досталось 226 голосов. Кстати, если взять суммарный процент голосов избирателей, то разрыв окажется не столь велик: Трампа поддержали 49,91% американцев, Харрис – 48,43%.

Американские выборы – главное событие 2024 года, поскольку их результаты имели значение не только для США, но и для всего мира, уверен Дмитрий Родионов:

"Итоги этих выборов во многом будут определять международную политику, классификацию сил в мире и конфликты, с которыми нам предстоит столкнуться в ближайшие четыре года. Хотя их результат был логичным и предсказуемым, интрига сохранялась до последнего момента. Россия, надо сказать, была готова к победе любого кандидата, что очень важно".

Евроскептики немного усилились

Родионов также выделил выборы в других странах Запада:

"Абсолютно предсказуемыми были выборы в Великобритании – победа и последующее падение популярности лейбористской партии всего за полгода и ее ожидаемое поражение на ближайших выборах. Были предсказуемые выборы в Европарламент, где евроскептики немного усилили позиции, эта тенденция имеет место уже не первый год".

По словам эксперта, именно голосование в ЕП спровоцировало досрочные выборы во французский парламент, результаты которых тоже были достаточно прогнозируемы:

"Было понятно, что будут усиливаться крайне правые и крайне левые, однако Макрону удалось выкрутиться из, казалось бы, патовой для него ситуации. Но следует понимать, что он меняет уже третье правительство, это является тревожным звонком: его система рано или поздно все же падет. И вполне может быть, что ультралевые или ультраправые в недалеком будущем придут во Франции к власти".

В 2024 году в некоторых странах проявились недостатки формирования властных структур путем действующей выборной модели. В Румынии в первом туре президентских выборов победу одержал кандидат партии "Румыны за Румынию" Кэлин Джорджеску. Однако 2 декабря Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования, некоторые из кандидатов уже осудили этот вердикт. Дата проведения новых выборов будет объявлена в начале 2025 года.

Успех на румынских выборах сопутствовал евроскептику, пророссийским политиком Джорджеску можно назвать весьма условно, так оценивает случившееся в этой стране Дмитрий Родионов:

"И здесь еще более неожиданной была реакция румынского DeepState ("глубинного государства"), которое просто отменило результаты выборов. Это в очередной раз стало подтверждением, что современная демократия – это власть демократов, а не то, что декларирует это понятие".

В зависимой от румынского государства Молдавии Майе Санду удалось победить во втором туре выборов президента 3 ноября, она опередила независимого кандидата Александра Стояногло. Однако успех был достигнут благодаря голосам на зарубежных избирательных участках в странах ЕС, на которых, как утверждали многие наблюдатели, имели место фальсификации в пользу Санду. В то же время количество участков в России было значительно сокращено, что не позволило многим проживающим в нашей стране молдавским гражданам выразить свою позицию.

Битва за полупроводники

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что именно с возвращением нового старого президента США в мире начнется очередной этап глобальных трансформаций.

"Конечно, Трамп будет прилагать усилия для завершения конфликта на Украине. Но не ради наступления мира, а с целью сосредоточить усилия в Индо-Тихоокеанском регионе. Не случайно на Тайване появились танки "Абрамс". Хотя непонятно, какие функции они там будут выполнять, поскольку это довольно тяжелые капризные машины. Понятно, что в этом районе начинается война за полупроводники для всего мира", – рассказал он amic.ru.

Конфликта вокруг Тайваня в 2025-м ожидать не стоит, полагает Григорий Миронов:

"Вряд ли Китай решится на силовое решение вопроса. Если, конечно, его не спровоцируют США, чтобы уменьшить влияние Поднебесной в мире и остановить экономическое развитие КНР. Учитывая позицию Трампа, американо-китайские отношения ждут неспокойные времена. Однако развиваться противостояние между этими странами будет в экономической плоскости, хотя и с риском выйти на силовое в районе Тихого океана".

Дмитрий Родионов уверен, что президентство Дональда Трампа в январе 2025 года повысит турбулентность на американском континенте:

"Это не очень хороший знак для наших друзей из Латинской Америки – Кубы и Венесуэлы, против которых наверняка вернутся прежние санкции и будут введены новые. Надеяться они могут на помощь России, которая должна помочь им не только экономически, развивая и укрепляя когда-то утраченные связи. Москва должна предпринять шаги по размещению там военных баз, о чем говорится достаточно давно".

Горящий Ближний Восток

Конечно, главной внешнеполитической неудачей для России стала смена власти в Сирии. По словам Дмитрия Родионова, отстранение Асада было предсказуемо, но мало кто предполагал, что это случится так быстро, это приведет к дополнительным сложностям для Москвы.

"Вряд ли Сирия будет существовать в прежнем виде. Возможно, нам придется выводить из этой страны базы, уходить с Ближнего Востока, что отразится на наших интересах в Африке. Уже обсуждается вопрос возобновления прокладки газопроводов из Катара, Израиля в Европу, что не в интересах России. Турция усилится и будет использовать эту ситуацию против нас, в том числе Закавказье и Средней Азии", – отметил собеседник.

Андрей Кошкин считает, что Ближний Восток становится взрывоопасным регионом для всего мира:

"Очевидно, что Израиль стремится втянуть в вооруженное противостояние США и Иран, это грозит конфликтом мирового масштаба. Мы наблюдаем практическое расчленение Сирии. В настоящее время ничего объединяющего эту страну, кроме заявлений захвативших власть боевиков, нет. Отсутствуют мощные экономические и политические платформы, чтобы скрепить государство".

Дмитрий Родионов полагает, что Ирану в будущем году придется весьма непросто:

"Падение Асада и разгром Ливана означает крах так называемой "оси сопротивления", которую Тегеран формировал в течение десятилетий. Но гораздо хуже происходящее в самом Иране явление, которое можно было бы назвать "перестройкой" – борьбой за место постепенно уходящего Хаменеи".

Тем более что в иранской элите сильны позиции тех, кто желает наладить отношения с коллективным Западом, а то и вовсе отказаться от завоеваний исламской революции, продолжает Родионов:

"Эти явления мы наблюдаем на фоне недавних заявлений Трампа о возможности новой войны на Ближнем Востоке и твердой поддержке Израиля. Поэтому 2025 год ничего хорошего не обещает. Там возможен сценарий "цветного" переворота. Непросто будет и России, в том числе в проведении СВО, так как Иран – это недорогие ракеты, беспилотники, снаряды и так далее".

Григорий Миронов считает, что в будущем году возможны конфликты на Черном континенте: