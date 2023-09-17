Введут ли в России масочный режим, рассказали в Роспотребнадзоре
В ведомстве отметили, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения
17 сентября 2023, 07:20, ИА Амител
Масочный режим в России не планируется, если не будет серьезных оснований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения на определенный период.
Накануне стало известно, что в Доме правительства РФ временно ввели масочный режим и другие меры из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае резко подскочила заболеваемость ковидом. Однако в местном Роспотребнадзоре уже задумались о проведении противоэпидемических мероприятий – в том числе о ношении масок.
Также напомним, что привиться от коронавируса в крае сейчас можно только за деньги. Бесплатную вакцину перестали поставлять в поликлиники за счет федерального бюджета, и теперь региону нужно закупать ее самостоятельно и за свой счет.
14:14:02 17-09-2023
В правительстве ввели масочный режим так что делайте выводы.
21:59:03 17-09-2023
Сионистский ВОЗ и его филиал в России снова запустят пандемию и эпидемию выборы путина на носу. Надо сбить волну недовольства им со стороны народа введением ограничений на массовые политические мероприятия.
03:09:37 18-09-2023
Все с точностью наоборот. Они боятся вводить масочный режим из- за недовольства той части общества, для которой маски- самый главный атрибут рабства.)) А то что вирус очень сильно мутировал и новый штамм пирола распространяется во многих странах и иммунитета против уже почти нет ,что вызывает тревогу к иммунологов. В частности Н.Крючков говорит об этом. А также о том, что с октября и вплоть до Нового года будет рост и сильный ковидом. Вот только официальных данных не будет т.к. тестов в России делается очень мало. Об этом он тоже говорит. PS. Насчет ограничений- они введены уже давно,задолго до ковида, если вы не заметили. Митинги несогласованные с властями запрещены задолго до пандемии.
06:31:00 18-09-2023
Некоторые альтернативные маски не снимали даже. Ходят в то, что в первую волну надели.