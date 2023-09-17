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Введут ли в России масочный режим, рассказали в Роспотребнадзоре

В ведомстве отметили, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения

17 сентября 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Масочный режим в России не планируется, если не будет серьезных оснований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения на определенный период.

Накануне стало известно, что в Доме правительства РФ временно ввели масочный режим и другие меры из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае резко подскочила заболеваемость ковидом. Однако в местном Роспотребнадзоре уже задумались о проведении противоэпидемических мероприятий – в том числе о ношении масок.

Также напомним, что привиться от коронавируса в крае сейчас можно только за деньги. Бесплатную вакцину перестали поставлять в поликлиники за счет федерального бюджета, и теперь региону нужно закупать ее самостоятельно и за свой счет.

Комментарии 4

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Гость

14:14:02 17-09-2023

В правительстве ввели масочный режим так что делайте выводы.

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Гость

21:59:03 17-09-2023

Сионистский ВОЗ и его филиал в России снова запустят пандемию и эпидемию выборы путина на носу. Надо сбить волну недовольства им со стороны народа введением ограничений на массовые политические мероприятия.

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Гость

03:09:37 18-09-2023

Все с точностью наоборот. Они боятся вводить масочный режим из- за недовольства той части общества, для которой маски- самый главный атрибут рабства.)) А то что вирус очень сильно мутировал и новый штамм пирола распространяется во многих странах и иммунитета против уже почти нет ,что вызывает тревогу к иммунологов. В частности Н.Крючков говорит об этом. А также о том, что с октября и вплоть до Нового года будет рост и сильный ковидом. Вот только официальных данных не будет т.к. тестов в России делается очень мало. Об этом он тоже говорит. PS. Насчет ограничений- они введены уже давно,задолго до ковида, если вы не заметили. Митинги несогласованные с властями запрещены задолго до пандемии.

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Гость

06:31:00 18-09-2023

Некоторые альтернативные маски не снимали даже. Ходят в то, что в первую волну надели.

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