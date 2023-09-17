Введут ли в России масочный режим, рассказали в Роспотребнадзоре

В ведомстве отметили, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения

17 сентября 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Масочный режим в России не планируется, если не будет серьезных оснований, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в учреждениях могут вводиться локальные ограничения на определенный период.

Накануне стало известно, что в Доме правительства РФ временно ввели масочный режим и другие меры из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае резко подскочила заболеваемость ковидом. Однако в местном Роспотребнадзоре уже задумались о проведении противоэпидемических мероприятий – в том числе о ношении масок.

Также напомним, что привиться от коронавируса в крае сейчас можно только за деньги. Бесплатную вакцину перестали поставлять в поликлиники за счет федерального бюджета, и теперь региону нужно закупать ее самостоятельно и за свой счет.