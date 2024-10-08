В одном из московских университетов даже подсчитали, сколько должны платить бездетные россияне

08 октября 2024, 07:14, ИА Амител

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В России – очередной всплеск обсуждения введения налога на бездетность. Один из депутатов Госдумы предложил установить налоговую ставку для тех, кто до сих пор не завел ребенка. А в одном из университетов даже высчитали процент, которым нужно "облагать" бездетных.

О том, введут ли в России налог для бездетных и каким может быть его размер, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в России вводят новый налог для бездетных? Не совсем. Никаких подобных законопроектов в Госдуму в последнее время не вносилось. Но разговоры об этом идут: в начале октября с предложением ввести подобный налог выступил один из депутатов Госдумы. И это уже не первый случай, когда в парламенте предлагают именно такой метод поднятия рождаемости в стране.

2 Кто предложил ввести налог на бездетность? В этот раз с предложением обложить бездетных россиян налогом, как это было в советские времена, выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Деньги, полученные в виде таких налогов, депутат предлагает тратить на улучшение детских домов в стране.

3 Как в Госдуме отреагировали на предложение депутата? Депутат Госдумы Нина Останина призвала своего коллегу не запугивать российскую молодежь. Она считает, что подобную меру можно вводить лишь в том случае, если семейным россиянам будут предоставлены определенные социальные гарантии. "Ссылаясь на свое советское прошлое, генерал Гурулев забывает, что Сталин, подписав документ о запрете абортов, через запятую перечисляет, что обязательно нужно обеспечить бесплатным детсадом, школой, питанием, проездом, пионерским лагерем, бесплатной квартирой", – цитирует Останину "Газета.ru"

4 Правда ли, что уже даже высчитали налоговую ставку?

Такое исследование провели в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Результатами ректор вуза Джомарт Алиев поделился в эфире радиостанции "Говорит Москва"

5 Каким может быть размер налога на бездетность в России? Алиев рассказал, что анализ демографической обстановки вуз проводил в течение полутора лет. Специалисты пришли к выводу, что налог – самый эффективный способ поднять рождаемость. Они подсчитали, что бездетные россияне должны платить +3% к подоходному налогу, +5% – к налогу на наследство и +0,5% – к налогу на имущество. Он добавил, что женщины должны платить такой налог с 25 лет, а мужчины – с 23. "Не можете сами [родить] – усыновляйте", – закончил свое выступление ректор.Стоит отметить, что это независимое исследование. Ничего общего с какими-либо законопроектами и инициативами его результаты не имеют.

6 А как налог на бездетность работал в СССР? В СССР с 1941 года действовал "налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан". Мужчины должны были платить его с 20 до 50 лет. Также им облагали бездетных замужних женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Платили 6% от зарплаты. Для граждан с зарплатой ниже 91 рубля в месяц ставка была ниже. Люди с заработком меньше 70 рублей в месяц полностью освобождались от уплаты налога.

7 Каков шанс, что налог на бездетность действительно введут в России? Неизвестно. Пока это лишь разговоры, а не конкретный законопроект. Так что очень рано говорить о том, будет ли внесен законопроект в Госдуму и одобрят ли его депутаты. Напомним, летом с такой же инициативой выступал депутат Госдумы Евгений Федоров. Тем не менее до конкретного законопроекта дело пока не дошло.