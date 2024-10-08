В России – очередной всплеск обсуждения введения налога на бездетность. Один из депутатов Госдумы предложил установить налоговую ставку для тех, кто до сих пор не завел ребенка. А в одном из университетов даже высчитали процент, которым нужно "облагать" бездетных.
О том, введут ли в России налог для бездетных и каким может быть его размер, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в России вводят новый налог для бездетных?
Не совсем. Никаких подобных законопроектов в Госдуму в последнее время не вносилось. Но разговоры об этом идут: в начале октября с предложением ввести подобный налог выступил один из депутатов Госдумы. И это уже не первый случай, когда в парламенте предлагают именно такой метод поднятия рождаемости в стране.
2
Кто предложил ввести налог на бездетность?
В этот раз с предложением обложить бездетных россиян налогом, как это было в советские времена, выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Деньги, полученные в виде таких налогов, депутат предлагает тратить на улучшение детских домов в стране.
3
Как в Госдуме отреагировали на предложение депутата?
Депутат Госдумы Нина Останина призвала своего коллегу не запугивать российскую молодежь. Она считает, что подобную меру можно вводить лишь в том случае, если семейным россиянам будут предоставлены определенные социальные гарантии.
"Ссылаясь на свое советское прошлое, генерал Гурулев забывает, что Сталин, подписав документ о запрете абортов, через запятую перечисляет, что обязательно нужно обеспечить бесплатным детсадом, школой, питанием, проездом, пионерским лагерем, бесплатной квартирой", – цитирует Останину "Газета.ru".
4
Правда ли, что уже даже высчитали налоговую ставку?
Такое исследование провели в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Результатами ректор вуза Джомарт Алиев поделился в эфире радиостанции "Говорит Москва".
5
Каким может быть размер налога на бездетность в России?
Алиев рассказал, что анализ демографической обстановки вуз проводил в течение полутора лет. Специалисты пришли к выводу, что налог – самый эффективный способ поднять рождаемость. Они подсчитали, что бездетные россияне должны платить +3% к подоходному налогу, +5% – к налогу на наследство и +0,5% – к налогу на имущество. Он добавил, что женщины должны платить такой налог с 25 лет, а мужчины – с 23.
"Не можете сами [родить] – усыновляйте", – закончил свое выступление ректор.Стоит отметить, что это независимое исследование. Ничего общего с какими-либо законопроектами и инициативами его результаты не имеют.
6
А как налог на бездетность работал в СССР?
В СССР с 1941 года действовал "налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан". Мужчины должны были платить его с 20 до 50 лет. Также им облагали бездетных замужних женщин в возрасте от 20 до 45 лет.
Платили 6% от зарплаты. Для граждан с зарплатой ниже 91 рубля в месяц ставка была ниже. Люди с заработком меньше 70 рублей в месяц полностью освобождались от уплаты налога.
7
Каков шанс, что налог на бездетность действительно введут в России?
Неизвестно. Пока это лишь разговоры, а не конкретный законопроект. Так что очень рано говорить о том, будет ли внесен законопроект в Госдуму и одобрят ли его депутаты.
Напомним, летом с такой же инициативой выступал депутат Госдумы Евгений Федоров. Тем не менее до конкретного законопроекта дело пока не дошло.
8
А это вообще поможет поднять рождаемость?
Летом amic.ru опрашивал алтайских депутатов на эту тему. Большинство собеседников выразило большие сомнения в том, что налог поможет изменить демографическую ситуацию. Но нашлись и те, кто считает это отличной стимулирующей мерой. Материал можно прочитать здесь.
07:40:09 08-10-2024
В России – очередной всплеск обсуждения введения налога на бездетность---Осеннее обострение, не иначе...
08:20:20 08-10-2024
Что-то в СССР никто не роптал на этот налог, только смеялись и называли его "налог на коки."
09:31:24 08-10-2024
Гость (08:20:20 08-10-2024) Что-то в СССР никто не роптал на этот налог, только смеялись...
Ты бы и сейчас просто помолчал, совчара! Пенсии бы вам еще отменили для просветления в мозгах.
15:05:09 08-10-2024
Гость (09:31:24 08-10-2024) Ты бы и сейчас просто помолчал, совчара! Пенсии бы вам е... дети и внуки должны содержать.
конечно всяко бывает - но по идее как наработал так и живи старость
09:06:39 08-10-2024
1. И это все еще будет дешевле, чем вырастить ребенка. 2. А давайте у тех, кто не рожает, ибо не на что содержать, отберем еще денег. Ну ведь тогда-то они точно побегут рожать, инфа сотка.
17:20:21 08-10-2024
""Не можете сами [родить] – усыновляйте"" а ну конечно, в стране педоистерия который год, кто позволит не женатому мужчине взять ребенка.
04:10:43 09-10-2024
Статья 19 Конституции не о чём вам всем не говорит? Гарантируется, что не будет обстоятельств создающих неравенство?